Xiaomi Mi MIX 2 anticipa iPhone 8 di un giorno? Presentazione l'11 settembre

Vi abbiamo già parlato di come il designer diabbia immaginato proprio il prossimo dispositivo della società cinese. Tuttavia, oggi è finalmente ufficiale la data di presentazione dello smartphone in questione: il prossimo 11 settembre, un giorno di prima di quandodovrebbe svelare

Il tutto è stato confermato dalla stessa Xiaomi, che ha diffuso una locandina dell'evento che potete ammirare in calce alla news.

Xiaomi Mi Mix 2 è recentemente comparso nel database del popolare sito GeekBench, facendoci conoscere tutti i componenti hardware che probabilmente monterà. Sotto la scocca troveremo, dunque, un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione di 2040x1080 pixel e screen ratio in 18:9 mentre il rapporto schermo/corpo dovrebbe essere del 93%, davvero molto elevato. L'hardware del dispositivo punta molto in alto e adotta una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 835, una dual-camera posteriore da 16MP con autofocus laser, una fotocamera anteriore da 8MP e 6GB di RAM. Oltre a questo, lo smartphone in questione dovrebbe montare Android 7.1.1 Nougat e un sensore di impronte digitali (che si rumoreggia potrebbe essere posizionato sotto lo schermo).

