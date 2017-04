Xiaomi Mi6 e Mi6 Plus: trapelano in rete i prezzi dei due smartphone

Sul social network cinese Weibo sono trapelati i presunti prezzi di, i due nuovi smartphone top di gamma che la casa cinese presenterà il prossimo 19 aprile con uno speciale evento organizzato a Pechino.

Secondo il leak in questione, Xiaomi Mi6 e Mi6 Plus arriveranno nei negozi in cinque diverse varianti:

Xiaomi Mi6 Plus 6 GB RAM 128 GB: 3.099 yuan (425 euro)

Xiaomi Mi6 Plus 6 GB RAM 256 GB: 3.699 yuan (505 euro)

Xiaomi Mi6 4 GB RAM 64 GB: 2.199 yuan (300 euro)

Xiaomi Mi6 4 GB RAM 128 GB: 2.599 yuan (355 euro)

Xiaomi Mi6 Plus 6 GB RAM 64 GB: 2.699 yuan (370 euro)

Il modello più economico presenterebbe 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione ad un prezzo di circa 300 euro (al cambio attuale) mentre mentre il modello più costoso (circa 500 euro) risulta essere Mi6 Plus con 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di storage. Per saperne di più non ci resta che attendere il 19 aprile.