Xiaomi Mi6 sarà annunciato il 19 aprile

Con un'immagine teaser che non lascia spazio a troppi dubbi,ha annunciato che il nuovo e attesissimosarà svelato il 19 aprile durante uno speciale evento in programma alladi Pechino.

Purtroppo la casa cinese non ha svelato altri dettagli riguardo il suo prossimo top di gamma, che come da tradizione potrebbe essere reso disponibile in almeno due o tre varianti. Xiaomi Mi6 dovrebbe essere equipaggiati con processore Snapdragon 835, memoria RAM fino a 6 GB e 128 GB di memoria, ovviamente a seconda dei vari tagli previsti. Per quanto riguarda lo schermo, si parla invece di un pannello da 5.2 pollici con tecnologia FHD/QHD. La prossima settimana ne sapremo sicuramente di più.