Xiaomi: l'obiettivo è vendere 90 milioni di smartphone nel 2017

punta al record di vendita per l’anno che sta per concludersi. La compagnia cinese, infatti, ha annunciato che l’obiettivo prefissato per l’ultimo trimestre dell’anno è di vendere, nell’arco dei 365 giorni, 90 milioni di smartphone a livello mondiale.

Un numero che, se raggiunto, supererebbe i 58 milioni di unità del 2016 ed i 70 milioni dell’anno prima, che rappresentano ancora oggi il record assoluto per la compagnia.

E’ chiaro che per raggiungere un obiettivo di questa portata, l’azienda dovrà fare leva su smartphone di fascia bassa, come il Redmi 5A, che costa solo 91 Dollari, e rappresenta uno dei dispositivi entry-level più popolari del mercato.

Tuttavia, è doveroso precisare che anche le vendite degli smartphone di fascia alta stanno procedendo positivamente: solo nel mese di Settembre, in totale, l’azienda ha venduto 10 milioni di cellulari, un numero che ha permesso a Xiaomi di diventare il secondo produttore del paese, dietro a Huawei ma davanti ad Oppo e Vivo.

L’amministratore delegato, Lei Jun, ha più volte affermato che la speranza è di riconquistare il primo posto entro il 2020.