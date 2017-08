Xiaomi presenta l'action camera Mijia 4K: costa solo 90 Euro

è solita lanciare nuovi prodotti ogni settimana, ma dopo aver annunciato nella giornata di ieri il nuovo, oggi tocca alla nuova action camera, che come suggerisce il nome è in grado di registrare video in 4K e scattare foto il modalità RAW, che le rende altamente modificabili al PC.

La nuova action camera ha tutte le caratteristiche per mettersi in concorrenza con GoPro, infatti supporta la registrazione filmati in 4K ad un framerate di 30 fps. Inoltre, a livello estetico dispone di un touchscreen da 2,4 pollici, mentre al suo interno è presente il chip Ambarella A12S75, già utilizzato nella EKEN H8 Pro.

Il sensore d’immagine è il Sony IMX317, che ha una dimensione di pixel di 1,62 micron (che garantisce una buona resa visiva anche in condizioni di scarsa luminosità), 8 megapixel nativi ed un’apertura di 1/2,5''.

Oltre alla modalità video 4K a 30fps, la fotocamera registra anche video a 1080p e 100 fps e 200 fps in 720p, e può acquisire immagini nei firmati JPG, RAW ed anche RAW video.

La batteria è invece a 1450 mAh e può essere caricata attraverso USB. A livello di autonomia, garantisce 2 ore di registrazione in 4K a 30 fps e 3 ore in 1080p e 60 fps.

La lente ha un angolo visivo di 145° e stabilizzazione ottica EIS su sei assi.

Per quanto riguarda la connettività wireless, la fotocamera dispone dei modem Bluetooth 4.1 e WiFi, che consente di controllare le impostazioni attraverso l’app mobile, come i parametri di scatto, importare le foto. Le opzioni software includono un timer da 3, 5, 10, e 15 secondi e timelapse tra 0,5 e 60 secondi tra ogni immagine.

All’esterno è anche presente un supporto treppiede standard, slot per le schede microSD e connettere USB. Le dimensioni sono di 71,5 x 42,7 x 29,5 millimetri, e pesa soltanto 99 grammi.

Il prezzo? Soli 89 Euro.