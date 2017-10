Xperia Touch: il proiettore Sony che rende ogni superficie uno schermo touch

Si chiama, è il proiettore diche rende reale la possibilità di trasformare le porte, le pareti e gli armadi in touchscreen. Sony ha presentato il suo proiettore Xperia Touch al Mobile World Congress a Febbraio e ora sta rendendo disponibile il dispositivo negli Stati Uniti.

Il prezzo è di 1.699,99 dollari per un dispositivo in grado di proiettare un'interfaccia Android completamente funzionale su un tavolo, per terra o su qualsiasi altra superficie piatta presente in casa. Può essere utilizzato per guardare film o per giocare ai videogiochi ma non solo, è infatti possibile svolgere qualsiasi operazione come se si stesse utilizzando un tablet Android.

L'Xperia Touch è in grado di proiettare un'interfaccia Android multi-touch da 23 pollici ma che può essere estesa fino 80 pollici sul muro per la visualizzazione di film e video. Tuttavia, la risoluzione massima è di 1366 x 768, con una luminosità di soli 100 lumen e un rapporto di contrasto 4.000: 1. Un’altra nota dolente è la batteria, la carica dura all'incirca solo un'ora, secondo quanto affermato da Sony, anche se è possibile collegare il proiettore ad una presa di corrente attraverso la porta USB-C.

L' interfaccia multi-touch si basa su una telecamera incorporata a 60 FPS e su un fascio di luce a infrarossi. Il dispositivo dispone di 3 GB di memoria RAM, connettività Bluetooth e Wi-Fi, GPS, NFC, 32 GB di memoria, giroscopio e accelerometro.

L'Xperia Touch è prodotto unico a quel prezzo, è un proiettore che può trasformare qualsiasi superficie piana in un tablet Android da 23 pollici. Ha una fotocamera da 13 MP con cui è possibile effettuare video chiamate con Skype ed è possibile usare i comandi vocali per Google Assistant. Dal lato opposto però la batteria dura solo un'ora con un utilizzo continuo. Inoltre, la risoluzione massima è di solo 1366 x 768 con una qualità dell'immagine che soffre all'aumentare della dimensione dello schermo.