Yahoo: premio da 187 milioni di Dollari per Marissa Mayer sulla vendita

L’attuale amministratore delegato di, che come noto lascerà la compagnia a seguito dell’acquisto da parte di Verizon, otterrà un bonus da 187 milioni di Dollari, secondo quanto emerso da alcuni documenti depositati.

Si tratta di una notizia quanto meno singolare, soprattutto se si conta che negli ultimi tempi l’attuale CEO del motore di ricerca si è contraddistinta per una certa incapacità nel gestire la società, al punto che è stata etichettata da tutti come la principale colpevole per il crollo dei ricavi della compagnia, che un tempo era una vera e propria icona di internet.

Questa somma include delle stock option sulle azioni, per un valore di 85 milioni di Dollari a cui si vanno aggiungere quasi 77 milioni di Dollari, ovvero il prezzo di chiusura di Martedì (48,40 Dollari), il giorno in cui è stato depositato il documento.

La Mayer ha anche tra le mani alcune azioni vincolate, per un totale di 25 milioni di Dollari. Il tutto per un totale di 187 milioni di Dollari, più le opzioni già esercitate e la buona uscita che porta il compenso totale a 227,6 milioni di Dollari. Una cifra destinata a far discutere.