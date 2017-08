YouTube aggiunge la sezione breaking news alla home

ora vuole che usiate la sua piattaforma anche per informarvi. Proprio nella home del sito ha fatto la sua comparsa una nuova sezione chiamata, dove saranno messi in evidenza i video sui fatti di cronaca più recenti.

La sezione si presenta in maniera molto simile a quella dei video consigliati. Quando Breaking News ha fatto la sua comparsa per la prima volta –con Android Police a notarla per primo– la maggior parte dei video erano dedicati alla notizia dell'abbandono della Casa Bianca da parte di Steve Bannon, ex consulente di Trump e CEO di Breitbart.

Al momento non si hanno altre informazioni su questa sessione, ed è dubbio se il sito usi un algoritmo per gestirla o se, al contrario, i video consigliati siano selezionati uno per uno dallo staff di YouTube.

Sarebbe, poi, molto interessante sapere se la sezione sarà permanente o se verrà introdotta solo ed esclusivamente in caso di notizie particolarmente importanti. Nel dubbio, bisognerà aspettare una dichiarazione ufficiale di Google per chiare questi punti.