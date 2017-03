YouTube dice addio alle annotazioni sui video

Tutti coloro che hanno familiarità con, prima o poi hanno avuto a che fare con le annotazioni presenti sui video, che solitamente vengono utilizzate dai creatori di contenuti per aggiungere informazioni aggiuntive o link ai filmati.

Questa feature, tuttavia, era compatibile solo con la versione desktop del sito e non su mobile. Presto, però, non sarà disponibile nemmeno su PC, dal momento che Google ha annunciato che non saranno più supportate. Il motore di ricerca, nel comunicato diffuso per annunciare questa modifica, ha invitato i creatori ad utilizzare le Card e le altre funzioni introdotte negli ultimi mesi per rendere più interattivi possibili i filmati.

La compagnia di Mountain View ha anche precisato che l’utilizzo delle annotazioni è calato del 70% dopo l’introduzione delle schede aggiuntive e delle card, a dimostrazione del fatto che sono diventate quasi in automatico obsolete.

I gestori dei canali non hanno unanimemente accolto positivamente la notizia, ma è chiaro che si tratta di una decisione presa a favore degli utenti, in particolare coloro che sono soliti visualizzare i filmati da mobile.