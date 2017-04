YouTube: dirette video per i canali con almeno 1.000 iscritti

, lo scorso mese di Febbraio, ha lanciato sull’app mobile la funzione che consente di effettuare dirette video dal cellulare. Inizialmente questa era accessibile solo per i canali con minimo 10.000 iscritti, ma a quanto pare la compagnia americana ha deciso ai abbassare il target.

A partire da oggi, infatti, la feature sarà disponibile per tutti coloro che posseggono un canale con minimo mille iscritti. Come fatto notare da Google in una guida, gli utenti non dovranno fare altro che verificare il loro canale e, una volta approvato, potranno iniziare ad effettuare dirette direttamente dal Creator Studio o dall’app mobile.

In questo modo, YouTube va a mettersi in diretta concorrenza con le controparti di Facebook e Periscope, ma ha anche lanciato una funzione che consentirà di monetizzare. Si chiama Super Chat, e consentirà ai creatori di contenuti di guadagnare dai commenti: gli spettatori infatti potranno appuntare il loro commento nella parte superiore della chat dal vivo, come presente già da tempo in Twitch.