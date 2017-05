YouTube elimina molte restrizioni per le dirette da mobile

Passo indietro per. La famosa piattaforma di condivisione video, infatti, ha annunciato alcuni importanti cambiamenti che andranno a facilitare le dirette streaming da mobile. A rivelarlo un rapporto di Android Police, secondo cui la compagnia di Mountain View avrebbe rimosso uno dei requisiti.

A quanto pare, presto per effettuare dirette streaming da mobile non sarà più necessario avere 1.000 iscritti al canale, un numero a sua volta già modificato in quanto inizialmente erano previsti 10.000 iscritti per poter effettuare filmati in diretta direttamente dall’applicazione per iOS ed Android.

Al momento la modifica ancora non è stata annunciata o confermata in via ufficiale da YouTube e Google, e sarebbe disponibile solo per un ristretto numero di utenti, ma dovrebbe esserlo presto per tutti. E’ importante però notare che non tutti potranno effettuare dirette da dispositivi mobili: gli utenti avranno comunque bisogno di un canale verificato e nessuna contestazione avvenuta negli ultimi 90 giorni.