YouTube, un fenomeno da 1,5 miliardi e mezzo di utenti al mese

Il 20% della popolazione mondiale utilizza mensilmente. L’annuncio è stato dato dalla stessa piattaforma di streaming video, che in occasione del VidCon, una conferenza dedicata proprio al mondo della condivisione video online, ha rivelato l’incredibile numero.

Sembra, infatti, che ogni mese un miliardo e mezzo di utenti effettuano il login al proprio account presente su YouTube per vedere video. In particolare, gli utenti trascorrerebbero almeno un’ora al giorno a guardare filmati su smartphone e tablet.

La CEO di YouTube, Susan Wojcicki, in un post pubblicato sul blog ha anche annunciato che i contenuti originali distribuiti attraverso la piattaforma YouTube Red, la cui offerta è composta da 37 serie tv e film, ha raggiunto quota 250 milioni di visualizzazioni.

YouTube ha anche annunciato un nuovo formato, VR180, che porterà i video a 180 gradi sulla piattaforma rendendo i contenuti più facili da creare.