YouTube music si rinnova, in arrivo album e brani offline

L'appsi rinnova con un nuovo aggiornamento che introdurrà la possibilità si salvare album, brani e playlist in modo da poterli riprodurre offline. La feature arriva in esclusiva per gli abbonati

L'update è disponibile già a partire da adesso sia per la versione Android che per iOS. YouTube Music, in maniera molto simile a Spotify, può essere ovviamente utilizzata gratuitamente essendo un servizio basato sugli ad pubblicitari.

Così come per altri servizi di musica in streaming, gli iscritti possono eliminare la pubblicità ed avere accesso a nuove feature abbonandosi a Youtube Red. Youtube Red ha un costo di 9.99€ al mese e garantisce una serie di vantaggi per tutte le piattaforme dell'ecosistema di YouTube.

Ad esempio, su YouTube rimuove gli spot prima dei video e garantisce accesso ad una serie di contenuti originali prodotti esclusivamente per gli abbonati, sui dispositivi mobile permette di continuare a riprodurre in background tutte le app (YouTube, YouTube music, YouTube kid...) mentre se ne sta usando un'altra. Altra feature molto apprezzata dagli abbonati è quella di poter scaricare i video per guardarli anche quando si è senza connessione, funzione che da oggi viene estesa anche a Youtube Music.