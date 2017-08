YouTube nasconderà, ma non rimuoverà, i video estremisti

Nel corso degli ultimi mesi.ha dato il via ad un importante giro di vite sui contenuti estremisti pubblicati sulla piattaforma. Oggi l’azienda ha fornito degli interessanti dettagli a riguardo ed ufficializzato i criteri che seguirà per contrastare il fenomeno.

YouTube, infatti, inizierà a limitare la portata dei video che contengono “contenuti controversi di stampo religioso o estremista”, ma che non violano le linee guida sull’odio presenti sul sito.

I video che vengono segnalati dagli utenti e che vengono revisionati, ma non rimossi, possono essere soggetti a nuove restrizioni, tra cui avvertimenti, lo stop alla monetizzazione ed alle interazioni con gli utenti (ad esempio commenti ed i mi piace).

Non è chiaro al momento il motivo per cui YouTube abbia scelto di non rimuoverli completamente, ma probabilmente il tutto è da ricercare nelle dichiarazioni rilasciate da Kent Walker lo scorso Giugno, quando affermò che “l’obiettivo di YouTube è garantire un giusto equilibrio tra libertà di espressione ed accessione alle informazioni”. Il giusto equilibrio quindi YouTube potrebbe averlo trovato proprio in questa nuova politica.

Ciò che resta da capire, a questo punto, è quali contenuti YouTube considererà completamente vietati per eliminarli, ma le norme esistenti parlano di video che “promuovono la violenza o l’odio nei confronti di individui o gruppi in base a determinati attributi” quali sesso o etnia. La materia è estremamente complessa, ecco perchè YouTube ha anche sviluppato degli algoritmo di deep learning che hanno lo scopo di identificare più rapidamente i contenuti in questione per favorirne la rimozione.