YouTube pronta a lanciare il nuovo layout con Material Design

Dopo più di un anno di test,è finalmente pronto a lanciare il nuovo design sulla versione desktop. La piattaforma di condivisione video, infatti, sembra ormai prossima all’inizio della distribuzione del, che oltre al design “piatto”, che abbiamo visto già su Android, porterà con sé molte funzionalità.

Il nuovo design, infatti, offrirà lo scrolling infinito, il banner end-to-end nella pagina del profilo utente, e delle foto profilo più grandi. Nella modalità teatro, la barra di ricerca nella parte superiore diventerà nera per abbinarla meglio al resto dello schermo, mentre la modalità notte potrà essere abilitata nitidamente semplicemente cliccando sull’icona apposita o tramite le impostazione.

Manuel Bronstein, VP of Product Management di YouTube, parlando con The Verge, ha affermato che la distribuzione avverrà automaticamente per l’1% degli utenti, una percentuale destinata ad aumentare nel giro di poche settimane. “Dal punto di vista tecnologico e delle prestazioni, ci sono ancora aspetti che necessitano di essere migliorati. Speriamo di aver pronto il Material Design al 100% nel giro di pochi mesi” ha affermato.