YouTube pronto a scendere in campo per combattere le fake news

già da tempo sta combattendo per debellare il problema delle notizie false, venuto alla luce negli ultimi tempi, soprattutto dopo l’elezione dia presidente degli Stati Uniti. A quanto pare però anchesarebbe pronto a scendere in campo per sensibilizzare la popolazione.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, YouTube avrebbe lanciato un programma che insegnerà ai cittadini del Regno Unito ad individuare le notizie false attraverso dei workshop. Si terranno infatti degli incontri che dureranno poco più di un giorno, i quali incoraggeranno gli adolescenti ad effettuare il fact checking, quindi di affrontare discorsi in maniera responsabile ed utilizzare gli strumenti di reporting.

YouTube ha lanciato il programma a Liverpool lo scorso 21 Aprile, ma il programma dovrebbe abbracciare anche altre città del Regno Unito nel corso dei prossimi mesi.

I workshop sono tenuti dai creatori di YouTube che si concentrano sulla cultura giovanile, la diversità e l’istruzione.