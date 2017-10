YouTube, scoperte ulteriori novità sull'ultimo aggiornamento

E' stato rilasciato da poco un nuovo aggiornamento diche va ad apportare piccole modifiche, molte altre sono però nascoste all’interno del codice.

Tramite il teardown dell’apk, 9to5Google ha scoperto alcune funzioni che potrebbero essere presto introdotte da Google. La prima novità che salta subito all'occhio sono le icone nella scheda "Tendenze" che sono state riviste, con un design più semplice e circolare. Un'altra novità riguarda la possibilità di vedere attivata nel futuro una funzione che al momento di una ricerca, ci fornirà dei risultati video quanto più vicini alla nostra posizione. Questa funzione è stata pensata per visualizzare contenuti video che potrebbero trovarsi a breve distanza da noi.

L'ultima funzionalità scoperta, che farà sicuramente felici i possessori di uno smartphone Android, riguarda la possibilità di attivare attraverso il pinch to zoom lo schermo intero. Attualmente per avviare il lettore a tutto schermo gli utenti Android devono cliccare sull’apposita icona in basso a destra oppure ruotare lo smartphone. Sarà invece possibile in futuro con una gesture allargare a tutto schermo il video.

Non è ancora chiaro quando Google abbia intenzione di attivare queste nuove funzionalità.