YouTube sta sperimentando GIF animate di anteprima al posto delle immagini

Oramai i social e le app di messaggistica hanno sdoganato definitivamente le GIF, file animati che sono in pratica l'anello di congiunzione fra un'immagine e un piccolo video, ora persinovuole sfruttarle come anteprima.

Google sta testando una nuova funzione che sostituisce i classici Thumbnail con immagini animate, in modo da migliorare l'esperienza di navigazione all'interno delle pagine. Al momento la feature è in fase sperimentale solo su desktop, presto però potrebbe arrivare anche sulle piattaforme mobili. Il processo inoltre sembra del tutto automatico per ora, non è escluso però che in futuro possa essere direttamente l'utente a caricare la sua GIF d'anteprima personalizzata.

La notizia arriva dal forum di aiuto ufficiale di YouTube, dove l'utente YT Kat ha spiegato come la compagnia stia provando questo nuovo sistema che prevede GIF di anteprima della durata di 3 secondi. Al momento solo pochi utenti sono stati raggiunti dalla novità, presto però sempre più persone potrebbero vedere le sperimentali GIF d'anteprima.