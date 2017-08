YouTube sta testando su mobile il conteggio in tempo reale delle visualizzazioni

sta attualmente eseguendo dei test sulla sua app Android relativi al, che dovrebbe aiutarci a capire quante persone stanno guardando un determinato video in un preciso momento.

Il tutto è attualmente disponibile per pochi fortunati utenti e sta venendo progressivamente attivato lato server. Tuttavia, prima di vedere questa funzionalità estesa a tutti, bisognerà attendere i feedback provenienti dai "tester".

A nostro modo di vedere, la funzionalità in questione sarà molto utile anche per i creatori di contenuti, in quanto essi potranno capire meglio in quale fascia oraria i propri "fan" sono più disposti a visionare determinati video, pubblicando i propri contenuti multimediali di conseguenza. Gli utenti, invece, si toglieranno finalmente la curiosità di capire quante persone stanno guardando il loro stesso video in quel determinato momento.