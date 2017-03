YouTube: un'IA in grado di descrivere gli effetti sonori

Nel 2009ha introdotto le didascalie automatiche per i video, ma il passo in avanti registrato negli ultimi giorni è davvero di quelli importanti. La piattaforma di condivisione video targata, infatti, ora include un’intelligenza artificiale in grado di descrivere gli effetti sonori.

Il servizio utilizza l’apprendimento automatico per rilevare gli effetti sonori nei video ed aggiungere didascalie che li descrivono (le etichette sembrano essere “applausi”, “musica” e “risate”).

YouTube ha precisato che si tratta di un progetto nelle fasi iniziali, che mira a rendere il servizio accessibile anche per i sordi e coloro che hanno problemi con l’udito. Questa novità è stata lanciata sul sito nel corso del fine settimana ed è già accessibile.