Zenfone Zoom S protagonista del Wide Photo Fest a Milano

saranno protagonisti di, il nuovo evento dedicato al mondo dell’Imaging, in programma dal 9 all’11 giugno in Piazza Gae Aulenti a Milano.

L’appuntamento, rivolto non solo ai professionisti e addetti del settore della fotografia, ma anche al più ampio pubblico di appassionati e praticanti, permetterà di toccare con mano presso lo spazio ASUS: il nuovo ZenFone Zoom S, l’intera gamma di smartphone ZenFone di terza generazione, e le numerose soluzioni e proposte ASUS per l’elaborazione e la postproduzione di foto e video, complementi ideali per ogni fotografo o video operatore, appassionato o professionista, tra cui notebook ZenBook 3 UX390, monitor come ZenScreen, il versatile “Portable LCD”, o soluzioni 2 in 1 come Transformer 3 Pro.

Per la tre giorni di Wide Photo Fest 17, ASUS ha previsto sia iniziative rivolte al grande pubblico, come i contributi dal palco di Piazza Gae Aulenti che introdurranno alla “smart photography”, svelando i trucchi e gli accorgimenti più utili per realizzare scatti di qualità con il proprio smartphone, sia workshop tecnici, con registrazione preventiva e tenuti presso l’Arena, indirizzati prevalentemente a fotografi professionisti o aspiranti tali.