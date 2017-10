ZTE: investimenti in Italia con test delle reti 5G e molto altro all'Aquila

Il colosso del mondo degli smartphone (e non solo)ha stretto un accordo con l'per istituire un, che aiuterà l'attività formativa e di ricerca di moltissimi giovani senza che essi debbano abbandonare l'

Insomma, il colosso cinese ha deciso di investire nel nostro Paese puntando sulla ricerca relativa alle evoluzioni tecnologiche che avverranno nel medio/lungo periodo. In particolare, si parla già da ora di test riguardanti le reti 5G, con l'Aquila in prima linea per quanto riguarda la sperimentazione pre-commerciale che avverrà nel periodo 2018/2020.

In merito a questo, Hu Kun, CEO di ZTE Italy, ha dichiarato: "Sono soddisfatto, oggi, di questo passo avanti. [...] ZTE sta investendo tanto in Italia e ha deciso di costituire diversi centri che si occupino di formazione e innovazione tecnologica, ma tutto questo può essere possibile solo attraverso un supporto da parte di Governo, Università e industria. Sono sicuro che questa collaborazione con L’Aquila sarà fruttuosa e duratura nel tempo".

Oltre all’Aquila, ZTE Italia ha stretto un accordo anche con l'ateneo "Tor Vergata" di Roma, che sarà la prima università italiana ad entrare nel circuito internazionale ZTE University, che comprende altri 15 centri in tutto il mondo.