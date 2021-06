AMD FidelityFX Super Resolution è qui: adesso cambia davvero tutto

Il giorno delle presentazioni ufficiali è arrivato e oggi, con un semplice aggiornamento, potremo provare con mano il potenziale di AMD FidelityFX Super Resolution. Non è un giorno come tutti gli altri poiché una tecnologia come questa, con le sue promesse e le sue peculiarità, potrebbe mescolare ancora una volta le carte in tavola in questa strana e movimentata generazione.



Prima di tutto occorre fare chiarezza su un punto fondamentale, onde evitare paragoni errati e fraintendimenti futuri. Super Resolution non è un competitor della tecnologia NVIDIA DLSS. Non sfrutta gli stessi principi e non ne condivide il target. In comune invece hanno l'obiettivo: aumentare il framerate sui giochi supportati tramite tecniche di upscaling.



FidelityFX Super Resolution, per gli amici FSR

Già in tempi non sospetti, Scott Herkelman affermò che FSR avrebbe presentato delle enormi differenze sia nel metodo che nel risultato rispetto alla tecnologia partorita da NVIDIA. AMD ha deciso di puntare su una tecnica ibrida di upscaling spaziale lineare e non lineare per raggiungere l'obiettivo pur rimanendo compatibile con la più vasta gamma possibile di schede video. Nasce quindi Super Resolution, tecnologia con licenza Open, implementabile potenzialmente sulla gran parte dei giochi in commercio e compatibile con tantissime schede video.



Ma andiamo per gradi. Come funziona FSR e come fa a raggiungere i risultati promessi? Come in tutte le tecniche di upscaling, anche qui il gioco viene renderizzato a una risoluzione inferiore. In seconda battuta l'immagine viene "allargata" alla risoluzione target tramite uno speciale algoritmo, in grado di preservarne quanto più possibile i dettagli e la nitidezza e offrire un'esperienza vicina alla risoluzione nativa, pur con un framerate più elevato.

AMD FidelityFX Super Resolution si colloca direttamente all'interno della "catena di montaggio", della pipeline, che poi permetterà alla scheda video di generare l'output. La GPU non dovrà fare altro che renderizzare i frame. Le immagini così prodotte, con tecniche di antialiasing già applicate, entrano quindi nella fase FSR in cui verranno ricreate a risoluzione più elevata e rese ancora più nitide tramite uno speciale sharpener integrato all'interno dell'algoritmo. Solo in un secondo momento verranno applicati l'HUD di gioco e i filtri come l'aberrazione cromatica. Come ammesso dalla stessa AMD, Super Resolution non è compatibile con CAS. Queste due tecniche sono mutualmente esclusive poiché entrambe integrano strumenti di sharpening. Una volta attivata una metodica, l'altra verrà inevitabilmente disattivata.



Un po' di numeri

Con Super Resolution, AMD punta a migliorare le prestazioni su una gamma incredibile di sistemi e permetterà sin dalla sua prima iterazione di selezionare ben quattro preset di qualità. La differenza principale fra le quattro qualità sarà nel fattore di upscaling.



Con Ultra Quality, il margine fra la risoluzione target e quella di render sarà di un fattore 1.3X. In modalità Quality arriviamo a 1.5X, per poi salire a 1.7X su preset Balanced e infine il metodo che permette il framerate più elevato in assoluto, Performance, con un fattore di 2.0X. Numeri alla mano, è abbastanza chiaro come sia possibile ottenere un'immagine estremamente vicina a quella a risoluzione nativa con filtro impostato su Ultra Quality. Man mano che saliamo con le prestazioni, l'intervento di FSR sarà invece sempre più visibile.



La nostra prova

Non potevamo ovviamente esimerci da una prova sul campo con la nuova, promettente tecnologia di AMD. Ammettiamo di essere partiti con un margine di diffidenza. Abituati alle metodiche avanzate basate su rete neurale, in sviluppo ed evoluzione ormai da anni, non ci aspettavamo miracoli.

Miracoli che, difetti di maturità a parte, ci sono stati. Senza poggiare troppo l'occhio sui dettagli, i risultati sono stati davvero sorprendenti. Veder migliorare in maniera tanto verticale il framerate è stato quasi incredibile e anche il risultato finale in termini di qualità dell'output è stato sempre al di sopra delle aspettative. Come potete osservare nella nostra comparativa acquisita su Godfall, in cui l'immagine a risoluzione nativa troneggia al centro dello schermo, le differenze con la modalità Ultra Qualità è davvero minima. Con questo preset in particolare, grazie alla quale si riesce a ottenere un boost pari quasi al 30%, ci siamo trovati in linea con le dichiarazioni di AMD. L'immagine effettivamente risultava gradevole come quella a risoluzione nativa.



La perdita di informazioni naturalmente c'è e nei preset più aggressivi è evidente, soprattutto in quello performance, che tende a impastare l'immagine rendendola poco definita. Poco male comunque, perchè già il balzo prestazionale con la qualità Ultra è evidente e in questo caso la perdita di dettaglio è minima. Qualche cosa in più dovrà inoltre essere fatta sul fronte stabilità, perchè con la Radeon 6900 XT abbiamo riscontrato diversi crash nei giochi, che non sono avvenuti con la controparte NVIDIA.

Titoli e GPU supportate

AMD FidelityFX Super Resolution è in arrivo a partire da oggi. I primi titoli compatibili saranno sette e riceveranno nelle prossime ore l'aggiornamento gratuito che introdurrà la compatibilità con FSR. Stiamo parlando di:



- 22 Racing Series;

- Anno 1800;

- Evil Genius 2;

- Godfall;

- Kingshunt;

- Terminator: Resistance;

- The Riftbreaker.



La sua particolare conformazione sarà cruciale per l'implementazione su un vasto parco titoli, in tempi probabilmente molto brevi. Tantissimi i team che hanno già manifestato il loro interesse nell'utilizzo di FSR nei titoli proprietari. I prossimi titoli a beneficiare di Super Resolution saranno:



- Far Cry 6;

- Asterigos;

- Baldur's Gate 3;

- DOTA 2;

- Edge of Eternity;

- Farming Simulator 22;

- Forspoken;

- Myst;

- Necromunda: Hired Gun;

- Resident Evil Village;

- Swordsman Remake;

- Vampire: The Masquerade - Bloodhunt.



Non poteva mancare infine uno sguardo sulla compatibilità ed è proprio qui che il discorso si fa davvero interessante. AMD FidelityFX Super Resolution è un sistema aperto. La sua compatibilità è garantita non solo per numerose generazioni di schede video AMD, ma anche per GPU di NVIDIA.



Le schede video AMD supportate sono:



- AMD Radeon 6000 Series;

- AMD Radeon 6000M Series;

- AMD Radeon 5000 Series;

- AMD Radeon 5000M Series;

- AMD Radeon VII Graphics;

- AMD Radeon RX Vega Series;

- AMD Radeon 600 Series;

- AMD Radeon RX 500 Series;

- AMD Radeon RX 480/470/460 Graphics.



Già da questa lista si comprende come tale tecnologia possa dare una scossa al mercato, attanagliato dalla morsa della carenza dei semiconduttori che ha reso le GPU introvabili da più di un anno e che, grazie alla nuova linfa data ai sistemi più datati, potrà probabilmente tornare a respirare.



Quanto alle GPU NVIDIA, quelle compatibili saranno:



- NVIDIA GeForce RTX 30 Series;

- NVIDIA GeForce RTX 20 Series;

- NVIDIA GeForce GTX 16 Series;

- NVIDIA GeForce GTX 10 Series.



La parte probabilmente ancora più interessante l'abbiamo lasciata volutamente alla fine perchè AMD garantisce il supporto anche per le APU AMD Ryzen con grafica AMD Radeon sia su piattaforma desktop che notebook. L'apporto straordinario di FSR su macchine a budget contenuto come i sistemi ultraportatili con APU Ryzen potremo scoprirlo solo col tempo, ma ci aspettiamo davvero grandi cose.

Una generazione differente

Tecniche come l'FSR o il DLSS, seppur molto differenti, rappresentano il futuro. Siamo al cospetto di una generazione, quella attuale, che ha trovato nell'ottimizzazione delle risorse la chiave per portare sul mercato titoli sempre più impegnativi. I limiti tecnici, alla fine della scorsa generazione, apparivano ormai evidenti. AMD con Super Resolution, NVIDIA con il suo DLSS ed Epic con il promettente Unreal Engine 5 possono davvero fare la differenza. Appare chiaro come davvero tutti stiano remando all'unisono nella stessa direzione e questo per l'industria è davvero unico, oltre che straordinariamente efficiente.