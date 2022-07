La gamma TV Panasonic del 2022, tra WOLED, 120 Hz e VRR

All'80% declinati in ambito OLED, o meglio WOLED, i televisori Panasonic per il 2022 saranno ancora più versatili e performanti, a partire dall'efficienza del pannello grazie all'arricchimento di deuterio (isotopo stabile dell'idrogeno) e quindi lotti di pannelli OLED EX di LG con la consueta oculata selezione di schermi dove si tende ad annullare le probabilità di difetti all'origine.

Il grande produttore giapponese, da questo punto di vista, non si è mai smentito nel corso del tempo, sfruttando al meglio gli schermi a pixel autoilluminanti attraverso le proprie tecnologie applicate in tale ambito. Come abbiamo imparato nel corso del tempo, le intrinseche qualità di questa tecnologia non verrebbero mai veramente messe in campo e sfruttate al meglio se non fosse per l'elettronica proprietaria, e in questo gli ingegneri Panasonic si sono rivelati una garanzia.



La gamma 2022 di Panasonic

Risaputi i rischi di inferiore longevità in caso di surriscaldamento dell'unità, con decadimento qualitativo, ed è proprio per questo motivo che la ricerca non ha mai conosciuto tregua: per questo motivo, la line-up di televisori OLED 2022 avrà un sistema di dissipazione del calore migliorato, proprietario sui modelli di punta e comunque presente anche sui rimanenti modelli.

Di fatto, i pannelli OLED EX e la sostanziale presenza di deuterio caratterizzano l'intera offerta Panasonic, rispondendo così alla domanda di un mercato altrettanto attento alle caratteristiche di base e alla dotazione tecnologica di schermi che hanno un costo superiore ma pur sempre giustificato da una resa eccezionale.



Si parte, quindi, dai modelli di punta LZ2000 (55",65",77" pollici) ed LZ1500 (42", 48", 55", 65" pollici), i reference per quest'anno che includeranno il miglior sistema di dissipazione di calore. A seguire, in misura comunque molto efficace anche per le rimanenti serie LZ1000 (55", 65" pollici) e l'entry level LZ980 (42", 48", 55", 65" pollici). Queste migliorie sapranno dare positive ripercussioni, volte a mantenere elevata la longevità ma anche le performance nel tempo, con livelli di luminosità fino a 1.000 nit per le due linee top di gamma, 900 nit per l'LZ1000 e 800 nit per la LZ980.

Integrato su tutti i modelli, troviamo un sensore RGB che in base alle condizioni esterne agisce sul bilanciamento del bianco e sulla relativa temperatura del colore, mantenendo un risultato più equilibrato ed efficace in ogni contesto. Offerta che resta ampia, in tal senso, anche in ambito HDR, dove si va oltre la completezza della gestione immagini grazie a HLG, HDR-10, HDR-10+ e Dolby Vision.

La doppia offerta a metadati dinamici è ulteriormente arricchita da Dolby Vision IQ e HDR-10+ Adaptive: anche in questo caso, il contenuto HDR dinamico beneficia di un'ulteriore variazione in base alle condizioni del locale, indipendentemente dal fatto che siano presenti una o più sorgenti di luce, più o meno intense, variando molti dei parametri dell'immagine per usa superiore performance qualitativa. Non mancherà, come sempre, la Filmmaker Mode.

Senza pensieri anche in caso di visione di programmi con elementi statici (come i loghi dei canali televisivi non semi-trasparenti). Lo "stampaggio" o "burn-in" dell'OLED è ulteriormente ridotto in virtù del sistema di pulizia che interviene quando il televisore torna in stand-by. L'avvertenza, come sempre, è quella di evitare di togliere la corrente dopo l'uso, per non impedire all'elettronica di intervenire sul pannello nel momento in cui lo sta "pulendo". A tale scopo, il LED rosso di stand-by diventa giallo proprio per avvertire dell'operatività in corso a schermo spento.



Ampio spazio per funzionalità Smart e Gaming

Offerta altrettanto importante anche per i videogiocatori, che quest'anno troveranno inclusa la Game Control Board, specifica interfaccia grafica che va a sovrapporsi in tempo reale al gioco stesso per cogliere al volo tutte le informazioni relative al segnale video in ingresso indipendentemente dalla fonte, che sia essa una console di nuova generazione o una scheda grafica.

Si può intervenire sulle basse luci e sul tone mapping, scoprire l'input lag e il frame rate, impostare l'HDR e il "Dark Visibility Enhancer". Quest'ultimo va tenuto in debita considerazione per la possibilità di intervenire in misura estremamente precisa sulla prossimità del nero e quindi evitare l'affogamento di elementi scenografici o peggio ancora nemici in un'apparente oscurità.

Tornando alle specifiche, troviamo due i terminali HDMI 2.1 da 48 Gbps e l'inclusione di ALLM e VRR sui pannelli a 120 Hz (benché col Dolby Vision non si vada oltre i 60 Hz). Risultati che si devono come sempre alle performance del processore, l'aggiornato chip HCX Pro AI (6 volte più veloce rispetto al 2021), incluso sull'intera gamma OLED così come sulla LX940 LCD/LED. La latenza promessa, invece, è inferiore ai 10 ms.

Anche per il 2022 Panasonic resta fedele al proprio sistema operativo my Home Screen giunto alla versione 7.0, con interfaccia grafica versatile e la solita attenzione anche alle applicazioni incluse, tra cui Disney+, DAZN, Rakuten, Chili e Apple TV (con il telecomando che permette l'accesso diretto alle principali piattaforme). Per ora l'azienda resta in tale ambito, eccezion fatta per l'entry level LCD LX800 che monta Android, perché solo così sente di avere il giusto polso della situazione anche nel trattamento di immagini provenienti da piattaforme streaming e VOD: inclusa anche la Netflix Calibrated Mode, così come gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google.

Non meno interessante, la presenza di un piedistallo centrale girevole per le serie OLED LZ1000, 1500 e 2000 per i modelli da 55" e 65" pollici.



Tuned by Technics, il sistema audio all-in-one 360° Soundscape Pro di Panasonic è in grado di offrire una coinvolgente esperienza Dolby ATMOS, con l'OLED LZ2000 che offre un suono ulteriormente direzionale e una potenza massima di 170 Watt. Più unità di altoparlanti integrate upfire, side-fire e front-fire producono un soundstage molto aperto con contenuti Dolby ATMOS.

Sui tre modelli dell'LZ2000 sono inclusi differenti set di altoparlanti: 14 per il 55" pollici, 16 per il 65" pollici e 18 per il 77" pollici.

Qui il grado di controllo del suono è ancora più preciso e consente di direzionarlo (beam forming) in base alla propria posizione o di intervenire su due specifiche zone con volumi diversi. I modelli da 55'' e 65'' della gamma OLED LZ1500 sono dotati di un sistema audio chiamato "Dynamic Cinema Surround Pro", compatibile con Dolby ATMOS e il plus del woofer integrato per una maggiore corposità e box speaker con sistema bass reflex. Le restanti serie LZ1500, LZ1000 ed LZ980 sono dotate di sistema "Cinema Surround Pro", sempre con ATMOS. La gamma LX940 incorpora la funzione "Cinema Surround" e l'LX800 ha la funzione avanzata "Surround Sound". I prezzi al pubblico non sono ancora stati annunciati, mentre per la disponibilità al pubblico dovremo aspettare il mese di settembre.