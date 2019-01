Huawei P smart 2019 ufficiale: notch a goccia e processore Kirin 710

Con un evento di lancio a Milano, Huawei ha dato il via ufficiale alla commercializzazione in Italia di P smart 2019. Device medio di gamma che, rispetto al suo predecessore, guadagna un più ampio display con notch a goccia, una dual cam posteriore migliorata supportata da AI e una batteria più capiente. HUAWEI ha messo particolare cura nel realizzare uno smartphone prestante e, almeno dalla nostra prima occhiata, dall'ottima esperienza d'uso, ma anche attento ai consumi.

Specifiche tecniche

Huawei P Smart 2019 è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Aurora blue, Sapphire Blue. Il design generale è stato rivisitato e reso più morbido, in pieno stile Honor 10 Lite. Spesso 7,95mm e pesante 160 grammi, è caratterizzato da un design curvo 3D che ne migliora il grip.

Rispetto a P smart 2018, questa versione 2019 è equipaggiata con un display da 6,21" IPS LCD 19,5:9, con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e di tipo edge-to-edge. Pannello che include la modalità Eye Comfort certificata TÜV Rheinland, in grado di filtrare le luci blu per affaticare meno gli occhi durante un uso prolungato.

La dual camera posteriore combina due differenti sensori, il principale da 13MP f/1.8 e il secondario da 2MP, dotati di messa a fuoco PDAF e accompagnati da flash LED. La seconda camera è incaricata di ottenere informazioni sulla profondità del soggetto.

Il sensore frontale è invece da 8MP f/2.0 e integra funzionalità di AI e AR, con l'immancabile modalità Ritratto che automaticamente applica uno sfocato più accentuato sullo sfondo, insieme ai filtri bellezza se richiesti dall'utente.



Con HUAWEI AI Image Stabilization gli scatti notturni catturano più luce, producendo foto in low light più dettagliate e con meno rumore video. Sotto la scocca troviamo un processore Kirin 710 a 12nm octa-core, con clock fino a 2,2GHz.

È munito di GPU Turbo 2.0 gestita dall'intelligenza artificiale dello smartphone consentendo gameplay fluidi, ma facendo attenzione ai consumi energetici. Per quanto riguarda la memoria, Huawei P Smart 2019 disponibile nei tagli da 3GB di RAM e 32/64GB di archiviazione.



A bordo è presente la EMUI 9.0 basata su Android 9 Pie, l'ultima versione del robottino verde. Sul fronte autonomia, la capienza della batteria è stata maggiorata portandola a 3400mAh, garantendo fino a 10 ore di navigazione internet in 4G, 18 ore di video e 96 di musica, almeno da specifiche.

P smart 2019 è in vendita a partire dal 10 gennaio 2019, al prezzo di 249€. Tuttavia, acquistando P smart fino al 10 febbraio, si potrà ottenere gratuitamente uno speaker HUAWEI Soundstone (previa registrazione a questo link).

Inoltre, se il precedente smartphone è Huawei, si può usufruire di un ulteriore codice promozionale per HUAWEI Video, del valore commerciale fino a 50€. Per partecipare, è necessario registrarsi sull'apposito form, attivo dalle 00:00 del 10.01.2019, al seguente link.