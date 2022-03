Meta Quest 3 e Project Cambria: cosa sappiamo sul futuro della VR?

Mentre l'orizzonte per i giochi metaverso su tecnologia blockchain si espande a macchia d'olio, con un numero di proposte in crescita quasi giornaliera soprattutto, sono in molti a guardare con particolare attenzione alle prossime mosse di Meta, a maggior ragione dopo gli annunci dell'ultimo Facebook Connect, in cui Zuckerberg ha svelato la sua mano per vincere la partita: metaverso, realtà virtuale e tecnologie avanzatissime, non solo a servizio del gaming ma anche del lavoro e della socialità.

Nella stessa occasione, il papà di Facebook ha accennato al nuovo progetto hardware dell'azienda, pur senza sbottonarsi più di tanto. Project Cambria è un oggetto misterioso ma non troppo, sebbene non si ancora chiaro come andrà a incasellarsi nell'offerta dei Reality Labs e della "fu" Oculus. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Quest o non Quest?

Già a distanza di qualche mese dal lancio di Oculus Quest 2 si iniziava a parlare di un presunto Quest Pro, una versione più potente, destinata a un target diverso e per utenti più esigenti nonostante l'indiscussa bontà del suo prodotto di punta.

Voci che si sono rincorse quasi parallelamente a quelle di un possibile Quest 3, tanto da portare in molti a pensare che si trattasse dello stesso prodotto. Le ultime voci sul modello Pro risalgono proprio ai giorni antecedenti al Facebook Connect 2021, salvo poi essere smentite, seppur parzialmente, dai primi fotogrammi di Project Cambria, un headset diverso, perlomeno nel nome e nell'estetica, che dovrebbe mirare a offrire un'esperienza differente rispetto alla proposta più accessibile. Quale miglior occasione, quindi, per un'azienda da poco orfana della famiglia Rift, per lanciare una nuova IP per i suoi hardware? Cambria per molti sarà proprio questo famigerato Oculus Quest Pro. Un modello più potente, più nobile nei materiali e più ricercato nel design e nei livelli di comfort.



Eppure, su questo, Zuckerberg è stato categorico: Cambria non fa parte della famiglia Quest. Come dicevamo, si tratterà di un prodotto nuovo, di una gamma nuova, che andrà a inserirsi in un segmento attualmente scoperto nell'offerta di Meta, anche se condividerà gran parte della filosofia con gli headset standalone entry level del gigante di Menlo Park.

A questo punto, formalismi a parte, appare difficile che possa arrivare sul mercato anche un Quest Pro, che pesterebbe inevitabilmente i piedi al progetto Cambria; pertanto, sembra quasi scontato assimilarli in un unico prodotto.

L'headset high-end di Meta rappresenta la liberazione del team dal giogo dell'accessibilità. Togliendo la barriera dei costi contenuti, infatti, siamo certi che il brand potrà levarsi non pochi sassolini dalla scarpa, a partire dalla matrice e dalla risoluzione dei display interni.

C'è chi parla di doppio display miniLED e dell'abbandono alle lenti Fresnel in favore di una tecnologia di lenti pancake, ma è ancora troppo presto per dare qualcosa per certo. Quel che appare ormai sicuro è che sarà un dispositivo standalone, proprio come Quest 2, con feature avanzate ed esclusive come la modalità passthrough che finalmente dovrebbe diventare a colori e in alta risoluzione, aprendo al contempo le porte alla realtà aumentata, oppure il tracking di volto e occhi, per acquisire e riprodurre mimica ed espressività in realtà virtuale.

Anche i controller dovrebbero subire una piccola grande rivoluzione: addio ai sensori a infrarossi, in favore di un set di camere integrate che renderà anche in form factor degli stessi più compatto.

La carne sul fuoco è tanta, l'impazienza anche, ma a quanto pare la roadmap verso una presentazione in grande stile nel 2022 dovrebbe essere rispettata, perciò potrebbe mancare davvero pochissimo.

La terza generazione

Oculus Quest 3, d'altro canto, potrebbe non arrivare poi così presto. La terza iterazione della "VR per tutti" è stata, in un certo senso, confermata anche dallo stesso Zuckerberg.

Il giovane CEO, in tempi non sospetti, ha parlato del processo di sviluppo sostenendo che l'azienda tende a preferire un approccio multigenerazionale e ad ampio respiro, lavorando su più generazioni contemporaneamente per avere una visione a lungo termine dell'evoluzione del prodotto. Questo significa che, probabilmente, non è da escludere che in cantiere ci sia persino già qualcosa di concreto su Quest 4. A parte questo, il terzo modello potrebbe non vedere la luce fino al 2023. Per l'esattezza, molti puntano fortemente al Facebook Connect del prossimo anno come della finestra di lancio ideale. Tuttavia, alcune voci suggeriscono che l'azienda potrebbe voler rispettare la cadenza attuale, con una distanza tra Quest e Quest 2 di appena un anno e mezzo. In realtà, con l'ormai certo arrivo di Cambria, appare difficile che l'azienda possa andare a sovrapporre più annunci di tale portata nel corso di un singolo anno, benché i target commerciali siano diametralmente opposti.



Quanto alle specifiche, è abbastanza facile immaginare che parte di ciò che sarà innovazione in Cambria diverrà mainstream l'anno successivo. Non escludiamo, dunque, che parte delle feature del visore flagship in arrivo nei prossimi mesi possa trovare posto anche in Quest 3.

Quanto alle specifiche, alcune voci, da prendere con tutta la cautela del caso, suggeriscono la presenza di un doppio display microOLED, con conseguente terzo cambio di tecnologia in tre generazioni, dopo il passaggio da OLED a LCD dal Quest al Quest 2. La vera sfida sarà scoprire se e come l'azienda avrà intenzione di riproporre primizie come il refresh rate a 120 Hz su un display decisamente più avanzato e di certo non più economico. Il tutto dovrebbe andare a inserirsi in un contesto di miglioramento generalizzato e, se è vero che il progresso porta anche a diminuzione dei costi per materiali e tecnologie più avanzate, appare difficile pensare a un punto prezzo contenuto qualora si optasse per matrici tanto avanzate, soprattutto in virtù della scelta di un SoC presumibilmente custom e più potente di adesso, con una risoluzione che potrebbe essere migliorata ulteriormente.

Tutto questo, tenendo conto che aumentare il prezzo del prossimo Quest avvicinandolo alla proposta Premium potrebbe non sortire effetti propriamente benefici per entrambi i progetti. Un salto generazionale che potrebbe essere certamente interessante, ma forse eccessivamente ripido per una reale percorrenza. La sfida tra budget e innovazione è decisamente aperta, ma Oculus ha già dimostrato di saperci fare in tal senso e siamo certi che l'azienda sarà in grado di stupire quando deciderà di tirar fuori il terzo modello dal cilindro.