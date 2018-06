ROG Phone: display AMOLED 90 Hz e Snapdragon 845, il gaming phone secondo ASUS

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Potenza, versatilità e tecnologie uniche. ASUS è riuscita a distinguersi dalla massa con il nuovo ROG Phone, il primo smartphone gaming mai creato dall'azienda di Taiwan. A Taipei, durante una presentazione a porte chiuse che ha anticipato il debutto del device al Computex, siamo riusciti a provare in anteprima il telefono, che presenta caratteristiche diverse dal solito. L'obbiettivo di ROG è semplice ma allo stesso tempo complicato da raggiungere: creare uno smartphone appetibile per i giocatori. Del resto, ROG si è distinta in questi anni per l'attenzione rivolta agli hardcore gamer PC, e per il suo debutto nel mondo mobile non poteva certo limitarsi allo stretto necessario. Da quanto abbiamo visto, ROG Phone sembra aver raggiunto la meta, grazie a una potenza da primato e ad accessori che ne ampliano le possibilità di utilizzo.



Uno smartphone gaming diverso dal solito

Dopo il Razer Phone, la corsa allo sviluppo di smartphone dedicati ai giocatori è letteralmente esplosa. Diversi brand hanno tentato di cavalcare questo trend, quasi sempre puntando tutto sulla potenza computazionale e sul design aggressivo, senza sviluppare funzionalità e tecnologie che potessero realmente arricchire l'esperienza di gioco. ASUS ha scelto invece una strada diversa, che ha portato all'interno del ROG Phone una serie di caratteristiche uniche nel loro genere, prima fra tutte il display. Finora, tutti gli smartphone dedicati ai giocatori hanno utilizzato la tecnologia LCD per lo schermo. I motivi sono diversi, a cominciare dalla maggiore facilità con cui ottenere tempi di risposta bassi fino al costo, decisamente più contenuto rispetto ai pannelli AMOLED. ROG ha deciso invece di prendere una strada nuova, e per farlo ha scelto proprio la tecnologia AMOLED, creando il pannello di questa tipologia più veloce mai installato su uno smartphone. Il tempo di risposta è di solo 1 ms, mentre il refresh rate è di 90 Hz, il tutto con risoluzione FullHD Plus. Non manca nemmeno la piena compatibilità con lo standard HDR, un contrasto di 10000:1 e la copertura del 108% dello spazio di colore DCI-P3.



Avere un display da 90 Hz significa poter sfruttare, potenzialmente, frame rate superiori ai 60 fps, ma per raggiungerli serve molta potenza. Ecco perché ASUS ha scelto l'attuale top di gamma Qualcomm, lo Snapdragon 845, e lo ha portato a una frequenza di clock superiore a quella standard, arrivando fino 2.96 GHz. L'esperienza accumulata nel settore notebook si è fatta sentire in questo caso, visto che l'overclock di fabbrica è stato raggiunto utilizzando un particolare sistema di dissipazione basato su Vapor Chamber, che riesce a mantenere le temperature operative entro il range di funzionamento della CPU. Il calore sprigionato si fa sentire durante il gioco, ecco perché ROG Phone è dotato di serie di un sistema di dissipazione esterno, utilizzabile all'occorrenza, che abbatte le temperature di utilizzo. Grazie a questi accorgimenti, lo smartphone di ASUS ha superato i 300.000 punti su AnTuTu, valore maggiore di quello dei diretti concorrenti, Razer Phone compreso.



Visto il tipo di utilizzo del device, particolarmente curata è la sezione audio, con due speaker frontali amplificati. Nel bordo basso è installato il connettore USB Type C, ma è presente anche il jack audio. Interessante l'utilizzo, nel bordo sinistro, di una ulteriore connessione, su cui installare il sistema di dissipazione esterno. Proprio su questo elemento sono disponibili una presa USB Type C e un altro connettore jack, per poter giocare in modalità landscape e allo stesso tempo ricaricare il telefono. A proposito di batteria, ROG Phone ne sfrutta una da 4000 mAh, che dalle specifiche ufficiali riesce a garantire 7 ore di gioco con connessione Wi-Fi. Il dispositivo è dotato anche di ricarica rapida, in grado di portare il livello della batteria al 60% in 33 minuti.

Pur non avendo avuto il tempo di provarlo in modo approfondito, segnaliamo anche la presenza di un sistema di vibrazione particolare installato nello schermo, in grado di offrire un feedback aptico durante il gioco, che dovrebbe garantire anche un migliore controllo con le dita. Non manca nemmeno la dual cam, ma ASUS non ha fornito ulteriori dettagli in merito.



Il nuovo ROG Phone arriverà nei prossimi mesi a un prezzo non ancora indicato. Viste le specifiche tuttavia, e il posizionamento del brand ROG, è lecito aspettarsi un costo certamente superiore ai 700€. Insieme al telefono saranno lanciati anche tre accessori dedicati, pensati per espandere le possibilità di utilizzo. Troviamo una docking station per connettere il telefono al PC, sfruttando così schermo, mouse e tastiera. Molto particolare la Twinview Dock, in cui inserire lo smartphone, per ottenere così la possibilità di utilizzare un secondo schermo, utile ad esempio per avere Twitch sempre aperto durante il gioco. Interessante anche WiGig Dock, con cui connettere lo smartphone a un display esterno sfruttando lo standard di connessione Wi-FI ad, il più veloce oggi disponibile.