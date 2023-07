Samsung Galaxy Unpacked: la nostra anteprima di Flip5 e Fold5

Quella dei foldable è probabilmente l'innovazione più tangibile degli ultimi anni sul fronte degli smartphone. Il produttore che ha contribuito più di chiunque altro all'introduzione dei dispositivi pieghevoli sul mercato consumer è sicuramente Samsung che, con le serie Flip e Fold, ha portato una ventata di aria fresca in questo segmento.



Siamo stati ospiti della Samsung Home in quel di Milano e abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima tutte le novità del Galaxy Unpacked ed in particolare i nuovi Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, che tornano con un design rinnovato, una cerniera con meccanismo rivisto e ottimizzato e tante migliorie sia sul fronte tecnico che su quello software: ecco tutte le novità della quinta generazione di pieghevoli Samsung.



Samsung Galaxy Z Flip5: novità "su tutti i lati"

Le novità portate in dote dal nuovo Samsung Galaxy Z Flip5 sono tante, in particolare per il "piccolo" della casa coreana, e faranno la gioia dei fan del form factor a conchiglia.

La prima importante novità riguarda il design e l'introduzione della cerniera Flex Hinge con una meccanica rinnovata e che finalmente rende il dispositivo completamente simmetrico una volta chiuso, eliminando quella piccola fessura presente nei precedenti modelli: niente più sporco, i due lati dello smartphone aderiscono perfettamente rendendo il dispositivo ancora più pratico e versatile.

Le dimensioni del Flip5 sono estremamente compatte e misurano 71.9 x 85.1 x 15.1 mm da chiuso, mentre una volta aperto si raggiungono i 71.9 x 165.1 x 6.9 mm, il tutto per un peso complessivo di 187 grammi. Insomma, compatto e tascabile nel vero senso della parola.

Il display principale Infinity Flex è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ dai 2640x1080 pixel e rapporto 22:9. La frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz completa il quadro e garantisce un'esperienza fluida e reattiva.



Sul fronte display, però, la novità più importante arriva dalla Flex Window frontale: il rinnovato display esterno è ora da 3,4 pollici, con tecnologia Super AMOLED e risoluzione di 720 x 748 pixel con refresh rate fino a 60 Hz.

Le dimensioni aumentano notevolmente la fruibilità dello schermo e consentono di utilizzare widget ottimizzati e persino intere app (anche se in via sperimentale) senza la necessità di aprire il dispositivo.

Scattare selfie, rispondere ai messaggi, impostare note e controllare il proprio calendario personale dal display esterno è ora una possibilità concreta.

Galaxy Flip5 offre una varietà di opzioni anche rispetto al comparto fotografico e, grazie al ritorno della FlexCam, scattare foto da diverse angolazioni risulta facile e divertente: la fotocamera selfie da 10 MP sul lato esterno, abbinata al nuovo display, è ideale per catturare selfie ed effettuare videochiamate.

Il blocco ottiche principale è invece composto da una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con campo visivo di 123 gradi e una fotocamera grandangolare da 12 MP con Dual Pixel AF, OIS e apertura F1.8.



Non può ovviamente mancare l'implementazione dell'IA nelle vesti di Nightoghraphy, una funzionalità in grado di migliorare le immagini in condizioni di scarsa luminosità eliminando il rumore tipico delle scene buie.

Novità anche per quanto riguarda il cuore pulsante di Samsung Galaxy Z Flip5: il processore Snapdragon 8 Gen 2 "per Galaxy" alimenta il nuovo dispositivo, con vantaggi non solo in termini prestazionali ma anche di durata della batteria, accompagnato da 8 GB di RAM e due tagli di memoria interna da 256 GB e 512 GB.

Infine, la batteria da 3.700 mAh, che dovrebbe garantire una durata adeguata per l'utilizzo quotidiano. La ricarica da 25 W raggiunge il 50% in circa 30 minuti e non manca la ricarica wireless 2.0.



Samsung Galaxy Z Fold5: un foldable maturo

Oltre al piccolo Flip5, c'è stato ampio spazio anche per Samsung Galaxy Z Fold5. Il foldable per eccellenza di Samsung torna in questa quinta iterazione introducendo miglioramenti sul fronte del design, delle specifiche tecniche e dell'ottimizzazione software.

Anche in questo caso è presente la nuova cerniera Flex Hinge con tutti i vantaggi del caso: i bordi del Fold5, una volta chiuso, sono perfettamente aderenti l'uno sull'altro.

Il grande della famiglia foldable di Samsung misura 67,1 x 154,9 x 13,4 mm da chiuso, mentre quando è aperto raggiunge le dimensioni di 129,9 x 154,9 x 6,1 mm, per un peso di 253 grammi. Le nuove soluzioni adottate da Samsung si fanno particolarmente sentire con il "grande" della gamma che diventa ora più maneggevole e pratico.

Il display Infinity Flex principale AMOLED Dynamic 2X da 7,6 pollici offre una risoluzione QXGA+ da 2176x1812 pixel e un rapporto 21.6:18. Il nuovo schermo migliora notevolmente sul versante della luminosità, con picchi che possono arrivare a 1750 nit a fronte di una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

Il display esterno è invece da 6,2 pollici con una risoluzione HD+ di 2316 x 904 pixel e un rapporto 23.1:9.



Nutrito il comparto fotografico con tre differenti blocchi, la fotocamera selfie esterna da 10 MP con un'apertura F2.2, la fotocamera sotto il display da 4 MP con un'apertura F1.8 e a completare l'offerta ci pensano le tre fotocamere posteriori: un'ultra-grandangolare da 12 MP, una grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

Proprio come per il Flip5, l'implementazione dell'IA porta in dote una serie di funzionalità che migliorano la resa visiva degli scatti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Sotto il cofano non può mancare il processore Snapdragon 8 Gen 2 "per Galaxy" con 12 GB di RAM e tre tagli di memoria da 256 GB, 512 GB e 1 TB. La batteria in questo caso è da 4,400 mAh ma con la stessa ricarica da 25 W.



Novità importanti arrivano dalla nuova S Pen Fold Edition ancora più sottile e compatta e dalla barra delle applicazioni ottimizzata, nonché dalle funzionalità multischermo che rendono Samsung Galaxy Fold 5 un dispositivo votato alla produttività: prendere appunti, passare da un'app all'altra e trasferire documenti tra diverse app diventano operazioni ancora più semplici con la nuova iterazione del pieghevole.

Guardando alle specifiche comuni, entrambi i pieghevoli godono di una connettività pressoché completa, con WiFi 6E, 5G e Bluetooth 5.3 mentre, a livello di resistenza, sia Flip5 che Fold5 sono dotati di certificazione IPX8 per i liquidi.

Il primo sguardo ai foldable ha messo in luce le migliorie apportate da Samsung per questa quinta generazione di dispositivi e ovviamente non mancheremo di approfondire tutti i dettagli dei nuovi pieghevoli in sede di recensione.

Il lancio sul mercato è previsto per il prossimo 11 agosto e le prenotazioni sono già aperte: Samsung Galaxy Z Flip5 costerà 1249 euro nella versione da 256 GB e 1369 euro nella variante da 512 GB, mentre Samsung Z Galaxy Fold5 potrà essere vostro a 1999 euro nel taglio da 256 GB, 2119 euro per quello da 512 GB e infine 2339 euro per la memoria da 1 TB.

In fase di preorder, sarà possibile acquistare le versioni da 512 GB di Flip5 e Fold5 allo stesso prezzo di Flip5 da 256 GB (1249 euro) mentre la variante da 1 TB di Fold5 avrà un prezzo early bird di 2239 euro.