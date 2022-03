I nuovi TV Sony BRAVIA XR 2022 dal vivo: visto anche l'A95K QD-OLED

Da quando è arrivato sul mercato nel 2006, il marchio BRAVIA di Sony è diventato in pochissimo tempo sinonimo di altissima qualità, prima in campo LED, oggi anche in ambito OLED, con l'azienda giapponese che non smette di migliorarsi e migliorare i propri prodotti.

Lo diciamo con cognizione di causa, visto che abbiamo avuto la possibilità di vedere dal vivo e provare tutta la nuova gamma di TV BRAVIA XR 2022, compreso il Serie MASTER A95K e il Serie MASTER Z9K 8K, con il primo che sposta ancora più in là il confine della tecnologia OLED grazie al QD-OLED, il secondo che va a perfezionare le infinite possibilità dei Mini LED, con molte più zone di controllo rispetto ai modelli precedenti.

Dal vivo abbiamo visto anche i nuovi Serie MASTER A90K, A80K OLED, X90K 4K LED e X95K 4K Mini LED, vogliamo però partire con le impressioni a caldo dei due top di gamma.

Il Sony BRAVIA XR Serie MASTER A95K dal vivo

Apriamo con una doverosa premessa. Abbiamo avuto all'incirca un'ora e mezza di tempo per discutere con i responsabili Sony di tutti i nuovi prodotti BRAVIA XR 2022, dunque non possiamo certo dire di aver provato i modelli top di gamma in maniera approfondita. Inoltre, i brevi test svolti sono stati eseguiti con i TV non calibrati in modo fine e, al contrario, abbiamo avuto una demo "da negozio", da show-room, con i TV in Modalità Brillante, luminosità, contrasto e saturazione spinti verso l'alto. Solo una dimostrazione di forza per capire cosa, i top di gamma di quest'anno, sono in grado di fare anche in condizioni "estreme".

Di sicuro possiamo dire che il nuovo processore del Serie MASTER A95K QD-OLED, il Cognitive Processor XR con XR Triluminos Max, svolge un lavoro eccezionale anche con colorazioni difficili da riprodurre, pensiamo ai rossi intensi e a tutte le sfumature che vi stanno attorno. Il tono generale del TV rispetto al top di gamma OLED dello scorso anno ci è sembrato più caldo, più avvolgente e realistico. A stupire, però, è il dettaglio dell'immagine.

Potete vedere una foto che ritrae una piccola bicicletta ricoperta d'un filo rosso trattato all'uncinetto, con l'A95K che restituisce tutte le trame sul cestino, nonostante il rosso sia super saturo (Modalità Cinema senza ulteriori regolazioni, il dettaglio però era presente anche con Brillante). La stessa scena sul top gamma 2021 presentava molti meno dettagli e un cestino del tutto impastato, pur parlando di un TV a suo modo eccezionale e ancora validissimo. Notevole anche la luminosità del pannello, merito della nuova tecnologia QD-OLED che rende i colori più luminosi del 200% "rispetto a TV convenzionali", come scrive Sony nei suoi documenti ufficiali.

Confrontata con il top di gamma OLED 2021, la luminosità non è maggiore del 200%, ovviamente, ma il salto si nota di certo, a tutto vantaggio di un comfort visivo superiore e di una qualità d'immagine di un altro livello. Parliamo dunque di un TV che migliora il suo predecessore sul piano visivo ma non solo. Infatti, anche sul fronte audio abbiamo delle novità: abbiamo la tecnologia Acoustic Surface Audio+, con il televisore che integra due attuatori di grandi dimensioni e due subwoofer.

Un appunto va fatto anche al design, poiché l'A95K presenta una base d'appoggio dalla doppia funzione. Si può tenere il TV ad appena 5 cm di spazio dal muro oppure girare la base in modo che il prodotto sembri poggiato nel vuoto. L'A95K sarà disponibile nei tagli da 55" e 65", i prezzi sono ancora riservati ma possiamo immaginare una partenza attorno ai 4.000 euro.



Risoluzione al massimo con il Serie MASTER Z9K 8K

Saliamo di risoluzione e di polliciaggio: con il nuovo TV Mini LED 8K Serie MASTER Z9K arriviamo a 75" e 85", sempre con processore Cognitive Processor XR, tecnologie XR Triluminos Pro e XR Contrast Booster 20, X-Anti Reflection per riflessi quasi inesistenti, X-Wide Angle per colori vividi e realistici da ogni angolazione.

Si aggiunge poi il vero fiore all'occhiello di questo modello: la tecnologia XR Backlight Master Drive, che gestisce con estrema precisione il sistema di retroilluminazione Mini LED. Non essendo OLED, questo TV non può naturalmente aspirare a neri assoluti, può però aumentare i Mini LED all'interno del pannello e rendere le zone illuminate più precise. Sony non dichiara ufficialmente quante zone siano presenti, abbiamo però assistito a una demo alquanto suggestiva accanto al top di gamma Mini LED dello scorso anno: il ritaglio delle zone illuminate risulta incredibilmente più precisa quest'anno, avvicinando di molto l'esperienza generale a quella di un OLED.

La tecnologia Acoustic Multi-Audio porta poi quattro frame tweeter collocati nella parte superiore e ai lati dello schermo per offrire un'esperienza quanto più vicina a quella cinematografica. A proposito di ottimizzazione sonora, tutta la gamma BRAVIA XR 2022 supporta la nuova BRAVIA CAM, che è molto di più di una semplice telecamera da montare al di sopra del TV.



Oltre a rendere possibile le videochiamate con le app predisposte, la BRAVIA CAM (presente di default nella confezione dei due top di gamma 2022, opzionale per tutti gli altri modelli) permette l'Ambient Optimization Pro, con la telecamera che riconosce i punti della stanza occupati dagli spettatori, ne calcola la distanza dal TV e regola di conseguenza le impostazioni sia audio che video.



La gamma BRAVIA XR 2022

Ovviamente la gamma BRAVIA XR 2022 non si ferma ai soli top di gamma. C'è un filo comune che lega A95K e Z9K ai Serie MASTER A90K, A80K OLED, X90K 4K LED e X95K 4K Mini LED: l'obiettivo di Sony è portare a casa vostra l'emozione del grande cinema, il divertimento legato a PS5 (con tanto di certificazione Perfect for PS5) e la semplicità d'uso.

Il primo elemento viene soddisfatto con le possibilità di BRAVIA Core, la piattaforma di streaming di Sony che, acquistando i nuovi TV, potrete usare per 24 mesi con 10 film inclusi. Un servizio che si differenzia per via del bitrate più alto del mercato, molto vicino a un Blu-ray fisico, con la possibilità di vedere numerosi prodotti in qualità IMAX Enhanced. I BRAVIA XR 2022 saranno inoltre Perfect for PS5: significa che grazie a tecnologie come l'Auto HDR Tone Mapping e l'Auto Genre Picture Mode possiamo avere a schermo più dettagli, una fluidità di gioco assoluta con un input lag attorno agli 8,5 ms e una modalità di visione scelta di volta in volta da TV e console in base al titolo che state utilizzando fino a 120 Hz tramite HDMI 2.1.



Infine, il terzo punto. La semplicità d'uso viene garantita dal sistema operativo Google TV, con tutte le tradizionali personalizzazioni di Sony ma anche tutte le app del gigante di Mountain View e l'assistente Hey Google.

Se siete videogiocatori incalliti e non vedete l'ora di associare un nuovo TV Sony alla vostra PS5, fate solo attenzione ai nuovi X85K e X80K, che non hanno il marchio XR perché montano un processore X1, non hanno dunque il bollino Perfect for PS5.



L'incontro con la nuova gamma di TV BRAVIA XR di Sony è stato fugace ma di grande ispirazione, il colosso giapponese ha migliorato tutti i suoi TV di generazione precedente, portando sul mercato nuove tecnologie e affinando il dialogo fra televisione e PS5, altro prodotto chiave dell'intera line-up Sony. Non vediamo l'ora di provare questi modelli 2022 per un tempo prolungato, anche se bisognerà attendere ancora un po'. A tal proposito i primi BRAVIA XR arriveranno sul mercato a partire dal prossimo mese di maggio 2022, mentre per i top di gamma potrebbe essere necessario attendere l'inizio dell'estate, a causa della crisi dei chip.