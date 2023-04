Lenovo Legion 2023: abbiamo visto i nuovi laptop dal vivo

Negli ultimi anni Lenovo è riuscita a conquistare un ruolo centrale nel mondo del gaming grazie ad un brand che, una serie dopo l'altra, ha portato sul mercato device innovativi, equipaggiati con la migliore tecnologia disponibile e accompagnati da servizi sempre più completi. Anche quest'anno la nuova gamma Legion si prepara ad invadere le postazioni dei giocatori con prodotti che spaziano dai laptop e desktop, per arrivare ai monitor e agli accessori dedicati.



Punta di diamante di questa proposta è la nuova gamma di laptop targati Lenovo Legion, arrivati ormai all'ottava generazione, che portano in dote le CPU Intel Core di 13a Gen e AMD Ryzen 7000 e le GPU NVIDIA GeForce RTX 40, nonché un design sempre più iconico e immediatamente riconoscibile. Non manca infine l'apporto dell'intelligenza artificiale nelle sembianze di Lenovo LA AI, un chip dedicato all'ottimizzazione delle prestazioni.

Siamo andati a Spazio Lenovo e abbiamo avuto la possibilità di dare una prima occhiata ai nuovi laptop da gaming della serie Legion e agli altri prodotti in arrivo.

Una nuova idea di laptop da gaming

Il racconto dei nuovi Legion Pro 7 e 7i, 5 e 5i, nonché della serie Slim, inizia dal colpo d'occhio restituito dal design. Anche in questa ottava generazione Lenovo ha continuato a seguire il cammino intrapreso negli ultimi anni, optando per linee sobrie ed eleganti, che richiamano immediatamente l'immagine del brand, raffinando ulteriormente le forme della passata iterazione: grazie a questa scelta la gamma Legion, qualunque sia il modello preso in esame, conferma linee che non sfigurano persino negli ambienti professionali.

Con l'ausilio delle tastiere RGB e delle strisce LED sapientemente posizionate può comunque trasformarsi in un'aggressiva macchina da gioco, semplicemente premendo un tasto.

La verniciatura opaca, nelle varianti Onyx Gray e Abyss Blue, e le finiture metallizzate esaltano i loghi della casa posizionati sulla parte superiore dello chassis mentre le generose prese d'aria sono impreziosite da griglie a nido d'ape. Insomma, i nuovi Legion trasmettono stile e solidità già dopo un primo sguardo.



Potenza e innovazione

Lenovo Legion Pro non si ferma di certo all'estetica e porta in dote il meglio della componentistica disponibile sul mercato odierno. Il nuovo Legion Pro 7i, punta di diamante della proposta, è equipaggiato con i processori Intel Core i9-13900HX o i7-13700HX, mentre il comparto grafico è spinto dalle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16GB di VRAM e un TDP di ben 175 W. Sono disponibili poi le versioni con RTX 4080 con 12 GB di VRAM e RTX 4070 con 8 GB di VRAM. Completano il quadro 32 GB di RAM DDR5 a 6000 MHz e lo storage SSD fino a 2 TB con supporto a PCIe 4.0.



La batteria da 99.99 Whr promette una ricarica rapida da 0 a 100% in sessanta minuti, mentre una menzione a parte merita il display: il pannello da 16 pollici con rapporto 16:10 offre una risoluzione WQXGA du 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 240 Hz, 3 ms in tempi di risposta e picchi di luminosità fino a 500 nits. Non manca il supporto a Dolby Vision, a NVIDIA G-Sync e le certificazioni VESA Display HDR 400 e X-Rite Pantone per la calibrazione dei colori, il tutto contenuto in meno di 2.8 Kg.

Lenovo Legion Pro 5i porta in dote i processori Intel Core i9-13900HX, i7-13700HX o i7-13500HX, con le GPU che in questo caso arrivano fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di VRAM e un TDP di 140 W. Sono disponibili anche i modelli con RTX 4060, RTX 4050 e RTX 3050, tutti con 8 GB di VRAM dedicati. Fino a 32 GB di RAM DDR a 5600 MHz e l'SSD fino a 2 TB con supporto a PCIe 4.0 sostengono infine il comparto memorie.



Ritorna la ricarica rapida in 60 minuti con batteria da 80 Whr e nel caso specifico, oltre al display già citato, è disponibile la versione con pannello da 16 pollici, rapporto 16:10 e risoluzione WQXGA da 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 165 Hz e fino a 300 nits in picchi di luminosità. Viene confermato il supporto a Dolby Vision e NVIDIA G-Sync, così come le certificazioni VESA Display HDR 400 e X-Rite Pantone. Il peso è leggermente inferiore e si ferma a 2.5 Kg.



Infine abbiamo i Lenovo Legion Slim 7i e 5i con processori fino a Intel Core i9-13900H e schede grafiche fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di VRAM e un TDP di 140 W. Lo "snello" di casa Lenovo può poi montare fino a 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e SSD con supporto a PCIe 4.0 fino a 1 TB. Un poco più lenta la ricarica rapida che impiega circa 80 minuti per ricaricare il dispositivo da 0 a 100%, ma ne guadagnano dimensioni e peso, che nel caso specifico arriva a meno di 2.3 Kg.

I display sono disponibili in tre versioni: 16 pollici con rapporto 16:10 e risoluzione WQXGA da 2560 x 1600 pixel, con refresh rate fino a 240 Hz e picchi di luminosità fino a 500 nits con certificazione VESA Display HDR 400, la variante fino a 165 Hz e picchi di 350 nits e infine il modello con risoluzione 3.2K da 3200 x 1600 pixel, refresh rate fino a 165 Hz e luminosità fino a 430 nits. Resta invariato il supporto a Dolby Vision e G-Sync, nonché la certificazione X-Rite Pantone.

I modelli Lenovo Legion Pro 7, 5 e Legion Slim 7 e 5 cambiano invece per la dotazione della CPU, che in queste varianti possono essere equipaggiati con processori fino a AMD Ryzen 9 7945HX, per la gioia di tutti gli amanti della "casa rossa".



IA e tanti servizi

Minimo comun denominatore di tutta la gamma Legion è il chip Lenovo LA AI, nelle versioni LA2-Q per i Legion Pro 7 e 7i o LA1 per i Legion Pro 5, 5i e per i Legion Slim. L'hardware dedicato sostiene il Lenovo Ai Engine+ che, abbinato al sistema di raffreddamento ColdFront 5.0, è in grado di ottimizzare le prestazioni dei laptop intervenendo sul bilanciamento della potenza e delle ventole, così da ottenere il massimo delle performance in ogni condizione di utilizzo.

Tutti i prodotti Lenovo sono poi corredati da una serie di servizi che mettono al centro i giocatori: il servizio Affidabilità Garantita, oltre alla riparazione del danno, rimborsa fino a 1.000 euro nel primo anno di vita in caso di guasto tecnico, Lenovo Premium Care garantisce il supporto tramite persone reali ed è incluso nei primi due anni e ancora il servizio di compensazione delle emissioni di carbonio Lenovo C02 Offset che mostra una particolare attenzione per l'ambiente.



Sul versante dei prezzi, i Lenovo Legion Pro 7 e 7i sono disponibili e configurabili sul sito ufficiale Lenovo a partire da 2.749 euro e i Lenovo Legion Pro 5 e 5i a partire da 1.849.

Saranno poi disponibili anche i Lenovo Legion Slim 7i e 7 da €3.099, mentre i Lenovo Legion Slim 5i e 5 potranno essere acquistati a partire da €1.999. L'arrivo dei modelli Slim è previsto per le prossime settimane. Rimanete sintonizzati in attesa della nostra prova su strada!