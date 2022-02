Lenovo ThinkPad X1 Yoga: il convertibile indistruttibile con Alder Lake

L'entusiasmante CES 2022 di Lenovo è culminato con la presentazione di numerosi notebook e ultrabook dotati dei processori Intel di dodicesima generazione. Tra questi, da una parte abbiamo visto i nuovi Legion 5 con Alder Lake e dall'altra soluzioni pensate per il lavoro e la sicurezza. Concetti, questi ultimi, racchiusi in un brand che rappresenta ormai un simbolo nell'immaginario collettivo, quello della gamma ThinkPad.

Dopo essere passata al timone della serie, infatti, Lenovo ha spinto sull'acceleratore per regalare a questi particolari prodotti una seconda giovinezza, culminata con soluzioni esotiche ma che promettono di massimizzare la produttività. Dopo aver scoperto il curioso ThinkBook Plus con display ultrawide e tablet integrato, passiamo in rassegna un altro apprezzatissimo portatile della serie, il ThinkPad X1 Yoga.

Aspetto e configurazione hardware

Con un corpo estremamente compatto e un form factor che fonde il meglio delle filosofie di ThinkPad e Yoga, il nuovo X1 è un convertibile con cerniere a 360 gradi che può essere personalizzato in tantissimi modi sulla base delle proprie esigenze.

A partire dal display, con diagonale da 14 pollici e rapporto 16:10. Il pannello può essere selezionato tra una serie di alternative molto interessanti, dalle soluzioni IPS al lussureggiante OLED 4K HDR 400, con copertura DCI-P3 del 100% e in tutti i casi dotato di controlli touch per l'utilizzo in modalità tablet. Audio e video ai vertici, con un sonoro Dolby Atmos a quattro speaker. Altrettanti i microfoni, certificati Dolby Voice per videoconferenze professionali.

Una soluzione di questo tipo non poteva certamente trascurare la connettività. Per questo motivo, a bordo troviamo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e, a scelta, il supporto a rete cellular 5G oppure 4G/LTE. Non mancano, inoltre, due porte Thunderbolt 4.

Le configurazioni hardware non sono certamente da meno, con processore a scelta fino al nuovo Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, fino a 32 GB di memoria LPDDR5 ultraveloce a 5200 MHz e 2TB di memoria su SSD PCI Express 4.0.

Immancabili, infine, i tratti distintivi della famiglia, inaugurata da IBM nei primi anni '90. Tra questi il caratteristico trackpoint rosso. La tastiera, a sua volta, è retroilluminata e pensata per resistere ai liquidi, affiancata da un ampio trackpad in vetro. Nascosto sul fianco, si cela anche un pennino digitale, per prendere appunti a mano libera sul display antiriflesso, un particolare da non sottovalutare, per un notebook che può trasformarsi in pochi gesti in un comodo taccuino, oppure in una tavola da disegno o editing carica di potenziale.

Parole d'ordine: sicurezza e durabilità

Ciliegina sulla torta tutto ciò che ruota attorno alla sicurezza, con sensore biometrico integrato all'interno del tasto d'accensione ma anche grazie alla webcam.

Quest'ultima, infatti, è in grado di acquisire video con risoluzione FullHD e può essere dotata di sensore infrarossi per l'accesso in sicurezza e della tecnologia Computer Vision per l'individuazione del proprietario nella stanza e quindi per la messa in sicurezza dei dati quando ci si allontana. Se queste caratteristiche lo dipingono già come un dispositivo fortemente focalizzato per lavoro, studio e produttività, tutto attorno gravitano le famose peculiarità della serie, tra cui gli innumerevoli controlli qualità e l'innata robustezza che soddisfa i più stringenti standard del dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Pensato per durare, il ThinkPad X1 Yoga è progettato per sopportare condizioni estreme, dal freddo artico alle tempeste di sabbia. Le prove di resistenza a cui questi dispositivi vengono sottoposti prima della commercializzazione prevedono non solo polveri e temperature, ma anche shock meccanici, esposizioni ai raggi ultravioletti, umidità, vibrazioni e pressioni.

Ultima nella lista riservata alla sicurezza, ma non per importanza l'integrazione con l'ecosistema Tile. Infatti, affascinata probabilmente dagli enormi benefici offerti dai piccoli tracker dell'azienda californiana, Lenovo ha pensato di implementarne la tecnologia direttamente all'interno della scocca dell'X1 Yoga, così da poterlo ritrovare sempre e in qualunque situazione, anche quando è spento, semplicemente tramite lo smartphone.

Scenari d'utilizzo e disponibilità sul mercato

È chiaro che alcune delle peculiarità del ThinkPad X1 Yoga strizzano fortemente l'occhio a un pubblico professionale, ma le sue caratteristiche lo possono rendere un compagno ideale anche per uno studente alla ricerca del suo primo portatile, pensato per durare e al contempo offrire un'ampia trasversalità. Infatti, la sua robustezza lo rende adatto all'utilizzo in mobilità, così come il comparto multimediale lo rende potenzialmente perfetto per lo streaming di film e serie TV ad alta risoluzione, in camera o in treno, senza disdegnare anche il cloud gaming, grazie a un comparto connettività completo e di ultima generazione, il tutto senza trascurare la notorietà dell'autonomia di questa serie, garantita da una batteria da 57 WHr e da un caricabatterie USB-C da 65W con supporto alla ricarica rapida.

Presentato anche lui alla kermesse di Las Vegas, il ThinkPad X1 Yoga si appresta ad arrivare sul mercato nel mese di marzo 2022, con disponibilità sullo store ufficiale ma che dovrebbe estendersi anche ai principali negozi di informatica.