Philips Momentum 436M6VBPAB: monitor da gaming 4K e HDR da 43 pollici

Spesso sulle pagine di Everyeye parliamo di monitor da gaming, compagni ormai essenziali per completare una qualsiasi postazione da gioco che meriti rispetto. Un settore in continua evoluzione che crea non poca concorrenza fra i produttori di hardware, che immettono costantemente sul mercato nuovi prodotti dalle specifiche più disparate. Il monitor di cui vi parliamo oggi ha però poco da spartire con tutto ciò che è uscito sinora, rappresenta infatti una novità, un'idea che va a gettare l'amo in una parte di mare isolata, con poca concorrenza. Philips ci ha portati fino in Spagna, a Malaga per l'esattezza, per mostrarci un monitor da gaming piuttosto particolare, il Momentum 436M6VBPAB. Un prodotto che, grazie al suo design curato all'estremo, punta a conquistare senza imbarazzo il nostro salotto, offrendo caratteristiche specifiche per il gaming e per le console di ultima generazione - tentando così di colmare alcune importanti lacune che a oggi costringono il mondo console a stare qualche gradino indietro alla Master Race.

Design e tecnica

Procediamo per gradi e partiamo con l'analisi della scheda tecnica: il Philips Momentum 436M6VBPAB monta un pannello Edge LED con diagonale da 43 pollici, una misura che si pone esattamente "nel mezzo" fra i monitor PC da scrivania e le grandi TV LED e OLED da 49 pollici e oltre. Philips ha avuto pochi dubbi sulla risoluzione e ha puntato sul 4K Ultra HD a 60Hz (3840x2160) con HDR 1000 (VESA certified), il che significa che possiamo godere di un'eccellente illuminazione da 1000 cd/m2, fondamentale per un HDR di qualità. Anche i toni scuri godono di una straordinaria qualità: non essendo un pannello OLED, il Philips Momentum 436M6VBPAB non può vantare valori assoluti, eppure i suoi neri arrivano fino a 0.05 nits, quota eccellente per un prodotto da salotto. Il tempo di risposta è di appena 4 ms, mentre l'input lag riesce ad attestarsi attorno ai 21 ms, cifra eccellente per giocare su console e migliore della media delle "normali" TV. Passando al contrasto parliamo di un rapporto pari a 50.000.000:1, mentre i colori possono coprire una profondità di 10 bit (attenzione però, non 10 bit reali, parliamo di 8 bit + FRC, dunque un 8 bit leggermente migliorato) e il 90% dello standard DCI-P3.

Trattandosi poi di un monitor da gaming puro, non monta un sintonizzatore TV, ma siamo certi che molti fra voi non sentiranno la mancanza di questa feature; di contro grazie alla combo Display Port 1.2, mini Display Port e HDMI 2.0 vi permette di usufruire del MultiView e di vedere simultaneamente due sorgenti a schermo - in Picture-by-Picture, con immagini affiancate, o Picture-in-Picture, con una sorgente più piccola rispetto all'altra. Philips ha pensato ovviamente anche a montare due speaker di qualità da 7W ciascuno con tecnologia DTS.



Full optional

Se giocare su PC è il più delle volte un'esperienza solitaria, che coinvolge una persona alla volta nella stessa stanza, una console può chiamare in causa anche più persone contemporaneamente all'interno di un salotto, motivo per cui Philips ha portato l'angolo di visione senza distorsioni (sia geometriche che di colore) fino a 178 gradi. Abbiamo poi parlato di HDR 1000 affiancato a un Ultra Wide-Color, ma com'è riuscita Philips a coniugare le due cose? Con la tecnologia Quantum Dot, che funziona grazie a una pellicola che copre l'intera superficie dello schermo - al contrario dell'Edge Optic, che copre il lato inferiore, e dell'On-Chip. Tutte caratteristiche che rendono il Philips Momentum 436M6VBPAB una vera e propria macchina da guerra al servizio dei giocatori console, con in più la tecnologia Adaptive Sync che riproduce alla perfezione ogni singolo frame proveniente dalla scheda video.

Come abbiamo detto sopra, Philips ha pensato a una feature in grado di abbassare l'input lag a 21 ms, ovvero la funzione Low Input Lag, ma non è tutto: grazie allo SmartResponse, feature esclusiva di Philips, le immagini in movimento guadagnano ancora più reattività. Se poi non amate giocare in un ambiente completamente buio, viene in vostro soccorso la funzione Ambiglow, un fascio di luce posto sul retro del lato inferiore che si adatta al contenuto su schermo - affaticando poco gli occhi e mantenendo un alto grado immersivo. Questo grazie a un veloce processore che analizza in tempo reale le immagini e sincronizza i colori dominanti alle luci LED in qualsiasi condizione - durante la visione di film, eventi sportivi o sessioni di gioco.



Philips ha anche ottimizzato il telecomando in dotazione al Momentum 436M6VBPAB, eliminando tutti i tasti superflui per preservare le dimensioni. Grazie all'EasyLink CEC, il piccolo remote può controllare direttamente l'accensione di dispositivi HDMI compatibili come la PlayStation 4 Pro o alcuni lettori DVD e Blu-ray per una maggiore comodità. Tornando per un attimo alle porte disponibili, dobbiamo citare le entrate USB 3.0 e USB Type-C, che permettono la riproduzione di contenuti multimediali provenienti da smartphone e computer (nuovi MacBook di Apple con USB Type-C compresi).



Primo contatto

Get in the Moment, l'evento di Malaga, ci ha messo a disposizione ben quattro Philips Momentum 436M6VBPAB, tre dei quali collegati ad altrettante Xbox One X - che come sapete sono in grado di gestire il 4K in HDR. Dal punto di vista del design, il primo impatto è stato assolutamente positivo: le cornici non sono particolarmente spesse e la base inferiore rende questo monitor un ottimo elemento d'arredo, al passo coi tempi. Il retro è tutt'altro che ingombrante e in pochi centimetri Philips è riuscita a contenere tutta la componentistica. Molto carino anche il piccolo telecomando in dotazione, dai bordi curvi e con pochi tasti essenziali; ci aspettavamo invece di più dall'HUD delle impostazioni interne, dalla concezione un po' retrò, ma del resto lo vedremo soltanto in fase di configurazione o quasi.

Una volta seduti di fronte al Momentum 436M6VBPAB, e avviato Forza Motorsport 7, l'impatto è stato eccellente: la reattività dello schermo era più che palpabile, con un input lag pressoché perfetto per giocare su console. La calibrazione generale del monitor con il titolo dei Turn 10 Studios ci è sembrata poco "spinta", poco satura, abbiamo invece ammirato colori più profondi e accesi immergendoci nel mondo di Halo, in funzione su un monitor dal contrasto più marcato. Prestazioni, in termini di reattività e di qualità dell'HDR, ottenibili con alcuni dei migliori pannelli in circolazione, a fronte però di una spesa che supera attualmente i 2000 euro. Philips invece ha deciso di mantenere un basso profilo per il suo Momentum 436M6VBPAB e di proporlo in Europa a 799 euro, cifra importante per un 43 pollici ma comunque aggressiva per ciò che offre a livello gaming.

Per ovvi motivi non abbiamo ancora testato a fondo il monitor, dopo i primi minuti in sua compagnia però abbiamo capito come il confine fra mondo PC e console si possa assottigliare ulteriormente. La fluidità e la reattività del Momentum 436M6VBPAB spinge le console dell'attuale generazione a un livello superiore, a patto ovviamente di avere almeno una PlayStation 4 Pro o una Xbox One X e che i titoli in vostro possesso siano ottimizzati per ottenere il massimo.

Non abbiamo potuto vedere il monitor in azione con film in Blu-ray o 4K, ma il Product Manager di Philips Europe ci ha assicurato che il risultato è soddisfacente in qualsiasi condizione - e non abbiamo particolari motivi per pensare il contrario. Anche guardando l'azione da un punto di vista laterale i colori e la luminosità mantenevano la loro qualità canonica, esattamente come i 178 gradi della scheda tecnica promettono di fare. Ci è sembrato di ottima fattura anche il comparto audio, ma una sala piena di persone e più fonti sonore non era certo l'ambiente migliore per capire le reali potenzialità degli speaker in dotazione, è un'analisi che andrà fatta in secondo momento. Speriamo infatti di poter mettere le mani su un Momentum 436M6VBPAB il prima possibile per poter fare test approfonditi in ogni situazione.