Turtle Beach Stealth Pro: un headset 'Pro' non solo per il gaming

Le Stealth Pro sono le nuove cuffie top di gamma di Turtle Beach, punto di riferimento nel mondo del gaming che con questo nuovo modello propone due versioni per una copertura multipiattaforma, pronti a conquistare anche gli amanti della musica Hi-Res.

Il modello specifico per Xbox è quello consigliato per la più ampia compatibilità: Xbox Series S/X/One, PS4/PS5, PC Windows/Mac, Nintendo Switch, mentre quello pensato per PlayStation perde l'ambito console Microsoft.

A ciò si aggiunge la possibilità di connessione a device mobile come smartphone, tablet ma anche televisori in virtù del Bluetooth 5.1. La confezione include un doppio cavo USB Type-C di diversa lunghezza (2 metri oppure uno più corto da 91 cm), l'unità di trasmissione e ricarica, borsa per il trasporto.

Ecco com'è andato il nostro primo contatto con questo interessante headset.



Materiali e funzionalità

L'hands-on ci ha restituito da subito un feedback notevolmente positivo quanto a qualità e solidità dei materiali. Il memory foam, inoltre, non svantaggia i portatori di occhiali mentre il cuscinetto sull'archetto amplia il grado di vestibilità.

I driver presenti in queste Stealth Pro sono da 50 mm, denominati Nanoclear, appositamente abbinati in modo che non ci siano differenze tra i due padiglioni, elemento essenziale per l'ascolto Hi-End. Si tratta di cuffie Over-Ear, chiuse, che vanno a circondare l'orecchio aumentando l'isolamento, mentre le generose dimensioni dei driver migliorano la risposta dei bassi, così come durante la prova di ascolto abbiamo percepito nitidezza alle alte frequenze.

L'offerta tecnica include il sistema ANC per la cancellazione avanzata del rumore, che salva dagli ambienti rumorosi, così come favorisce una più profonda immersione nel corso delle partite.

A tal proposito sono presenti quattro microfoni interni con abbattimento del rumore fino a 25 dB e ampio grado di regolazione a dieci livelli tramite l'app Turtle Beach Audio Hub, disponibile sia per iOS che Android.

Possibilità di audio surround 3D che include Windows Sonic su Xbox, Sony 3D Audio su PS5, Dolby Atmos e DTS Headphone:X.

Un'altra funzionalità unica, benché di casa con Turtle Beach, è l'Advanced Superhuman Hearing con specifica equalizzazione volta a offrire un vantaggio competitivo nell'ascolto di alcuni aspetti del gioco, come l'identificazione di segnali audio di basso livello tra cui i passi nemici e le ricariche di armi: ha tre diversi preset per regolare l'intensità a seconda del gioco e delle proprie preferenze.



Cura anche nella qualità del microfono TruSpeak, di tipo cardioide e removibile, che dispone della tecnologia S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) per ridurre il suono ambientale fino a dieci volte e che si traduce nel 97% in meno del sottofondo.

Una volta inserito nel jack 3,5 mm sul padiglione sinistro, subito sotto il vano batteria, questo microfono risulta pratico e intuitivo all'uso, con silenziamento automatico una volta in posizione verticale accompagnato da un tono udibile di attivazione/disattivazione. In assenza di quello esterno, sono presenti altri due microfoni integrati nelle cuffie, anche in questo caso con supporto S.M.A.R.T.

Molto interessante il sistema a doppia batteria: due unità che forniscono 12 ore di utilizzo ciascuna.

Mentre una è operativa l'altra va riposta sopra il trasmettitore, ricordando che è sufficiente una ricarica rapida di 15 minuti per avere ulteriori tre ore di autonomia. La sostituzione, peraltro, è pressoché immediata tramite accesso all'apposito vano sollevando il coperchio magnetico.

Sul padiglione destro sono presenti quattro pulsanti fisici: uno personalizzabile al centro della grande ruota per la regolazione analogica del volume, assieme a quello di accensione, a quello per il Bluetooth e per il Superhuman Hearing. Presenti anche un LED di operatività e un terminale USB Type-C, per caricare l'unità o eseguire aggiornamenti.



Il trasmettitore esterno è una base wireless da 2,4 GHz che carica simultaneamente la seconda batteria e si collega a Xbox Series X/S o PS5/PS4 per una rapida sincronizzazione. Questo piccolo dock include una porta USB Type-A per caricare altri dispositivi o il controller liberando l'USB della console, incluso uno switch fisico per passare da console a computer.

La portata è di 15 metri, quindi più che sufficiente per qualsiasi situazione, ottimizzando chat e audio senza ritardi di sorta.

La connettività Bluetooth 5.1 è doppia, consentendo anche di giocare mentre si ascolta una playlist musicale dallo smartphone o si conversa con un interlocutore. Il pulsante di associazione Bluetooth consente di controllare varie funzioni come la messa in pausa della musica, l'avanzamento rapido delle tracce o l'accettazione/chiusura delle chiamate.

Immancabile l'app mobile Turtle Beach Audio Hub (compatibile iOS e Android) o l'app desktop V2 (compatibile Windows e Mac), interfacce software per finalizzare il segnale audio, con equalizzatore dinamico a dieci bande, e per salvare fino a dieci preimpostazioni.

L'equalizzazione è a propria misura e specifica per il tipo di gioco, con regolazione della sensibilità del microfono, del rumore di fondo oppure del monitoraggio del microfono.

Accendendo le cuffie quando le si indossa, una voce passa informazioni base come il livello batteria o il collegamento Bluetooth.



Una prova convincente

Abbiamo provato Call of Duty: Modern Warfare 2 con un raid veloce sulla piattaforma petrolifera, un ascolto direttamente dalla playlist dello smartphone e un paio di roboanti passaggi presenti nel Blu-ray 4K di Top Gun: Maverick.

Partiamo da quest'ultimo, dicendo che l'ascolto ha riservato la piacevole sorpresa di un risultato tecnico di prim'ordine, molto al di là della tipica risposta di un gaming headset. La differenza tra Dolby Digital 5.1 in italiano e ATMOS in inglese è stata abissale, anche a volumi molto elevati non erano percepibili distorsioni, con una pressione sonora tale da poter poggiare le cuffie sul tavolo ascoltando a distanza.

Ancora più significative e sostanziali le differenze nel livello "El Sin Ombre" di Call of Duty, con i passaggi stealth e il Superhuman Hearing ad aiutare nell'ascolto degli elementi sonori più deboli, passando poi all'ascolto di "Dark Water". I circa 400 grammi dell'unità una volta indossata si percepiscono in misura inferiore grazie all'ottima distribuzione del carico, lasciando immaginare la possibilità di operare per svariate ore senza sentirne il peso.