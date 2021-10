Guida all'acquisto di criptovalute su Young Platform

Una delle realtà più interessanti nello scenario crypto in Italia è Young Platform, un ecosistema composto da un Exchange di valute digitali, una piattaforma di divulgazione e un'app che ci consente di guadagnare token semplicemente camminando o dimostrando la nostra preparazione su Bitcoin e affini.



Senza ulteriori indugi, tuffiamoci nell'Exchange tutto italiano per scoprire tutte le sue sezioni, gli strumenti messi a disposizione della community e, ovviamente, come acquistare le nostre prime criptovalute.

Prima registrazione sulla piattaforma principale

Prima di tutto occorre fare una distinzione sulla base di ciò che stiamo cercando. In particolare, come avrete ormai scoperto nel nostro speciale in cui vi abbiamo raccontato che cos'è Young Platform, questo servizio offre due modalità d'utilizzo.

L'Exchange classico, costituito da Young Platform, consente di acquistare e vendere valute digitali attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva, sia su browser che tramite applicazione per Apple e Android. Esiste però anche la possibilità, per gli utenti più consapevoli, di arricchire la propria esperienza con strumenti professionali attraverso Young Platform Pro, di cui parleremo più avanti.

Per il momento ci occuperemo del portale principale e dell'applicazione mobile, su cui potremo compiere i nostri primi passi in un sistema ideato per fornire la massima sicurezza e immediatezza. Prima di effettuare la registrazione, ricordiamo la promozione di benvenuto che consente di ottenere 10 euro di Welcome Bonus utilizzando questo link previa verifica del profilo e dopo aver effettuato un deposito minimo di 50 euro. Completati i passaggi preliminari, si potranno ottenere fino a 15 euro invitando i propri amici.



Chiaramente si tratta di passaggi fondamentali per poter operare in sicurezza, oltre che obbligatori per legge. Esistono due livelli principali per la verifica della propria identità. Il primo, di livello 1, consente di sbloccare i benefici principali tra cui l'utilizzo della piattaforma con limite massimo di deposito di 4000 euro per singolo bonifico e depositi e prelievi per un massimo di 25000 euro all'anno.

Quest'operazione richiede davvero pochi istanti ed è, naturalmente, subordinata all'approvazione da parte del servizio clienti. Sarà sufficiente indicare i dati del nostro documento d'identità preferito, scattare una foto leggibile fronte retro dello stesso e poi un selfie sufficientemente chiaro da poter permettere al sistema di associarlo a quello presente sul documento.

La procedura è completamente guidata e può essere effettuata anche direttamente dopo la registrazione. Salvo rarissime eccezioni, nel giro di qualche minuto sarà già possibile operare nella piattaforma.

Per sbloccare i vantaggi di livello 2, tra cui il limite di deposito singolo tramite bonifico fino a 8000 euro e depositi e prelievi fino a 50000 euro all'anno, sarà necessario verificare la propria residenza mandando una comunicazione scritta allegando un documento che attesti il proprio indirizzo, come l'estratto conto, una bolletta delle utenze oppure un certificato di residenza. Qualunque sia il documento scelto, è importante sapere che non dev'essere stato emesso oltre i tre mesi prima della presentazione. I dettagli e i contatti per la verifica del proprio account sono disponibili a questo indirizzo.



Esistono poi altri livelli di verifica, con altrettanti step da eseguire per rimuovere i relativi limiti. Ad esempio, per ottenere una verifica di livello 3 e sbloccare le operazioni singole fino a 30000 euro dovremo mandare un questionario con allegata la dichiarazione dei redditi. Gli utenti business dovranno rivolgersi invece direttamente al servizio clienti attraverso la stessa email.

Il primo deposito

Uno dei maggiori punti di forza di Young Platform consiste nel fatto che si poggi su banche italiane, che rendono le operazioni complessivamente più sicure, semplici e veloci rispetto ad altri sistemi internazionali.



Esistono molteplici modalità di deposito all'interno del nostro portafogli virtuale e sono davvero tutte semplicissime. Si parte dal bonifico, ordinario o istantaneo, dall'Italia o dall'estero. In ogni caso le tempistiche di accredito sul proprio profilo dipendono dal tipo di bonifico pertanto potrebbero volerci anche 3-5 giorni. Come già accennato in precedenza, il limite massimo per singolo bonifico con la registrazione semplice di livello 1 è di 4000 euro, senza alcun tipo di commissione.

Potremo, ovviamente, avvalerci anche della facoltà di effettuare il deposito con carta di credito, debito o prepagata abilitata alle operazioni online, con un tetto massimo di 250 euro per singola operazione e una commissione di 0,25 euro più il 2.2% dell'importo.

L'innovativo sistema di deposito Young Cash, invece, consente di ricaricare il proprio portafogli virtuale direttamente in contanti nei negozi abilitati. Tra questi, i supermercati Pam, Penny Market, Panorama e Carrefour. Altrimenti, si potranno acquistare i voicher nei punti vendita abilitati, tra cui tabacchi e bar.

Anche in questo caso il limite massimo è di 250 euro, mentre le commissioni sono de 2% sull'importo, con un costo minimo di 0,01 euro.

Infine, si potrà anche acquistare una gift card da regalare a parenti o amici, che potranno riscattarla inserendo direttamente il codice che ci verrà consegnato via email.

Acquisto di token e criptovalute

Arrivati a questo punto il nostro account dovrebbe essere già attivo e verificato e il nostro deposito sarà sicuramente andato a buon fine.

Adesso possiamo quindi andare avanti e cercare di comprendere come effettuare i nostri primi acquisti da inserire nel portafogli.

Anche questo tipo di operazione sarà semplice, veloce e intuitivo, soprattutto nella piattaforma standard di Young Platform e sull'applicazione mobile. In questa modalità avremo a disposizione oltre 20 coin, tra cui il token ufficiale di Young, che attualmente ha un costo fisso di 0,24 euro.

Nella sezione relativa ai mercati avremo la possibilità di scegliere la coin da acquistare, di osservare il grafico sull'andamento da 6 ore a un anno e di acquistare da un comodo menu laterale attraverso la valuta che abbiamo a disposizione.

Nella home dell'applicazione mobile avremo a portata di mano i principali vincitori di giornata, eventuali nuove aggiunte alla lista delle criptovalute e una comoda visuale sugli asset, raggiungibile direttamente dal menu collocato nella barra inferiore. Anche qui la procedura d'acquisto è molto semplice, basta scegliere la moneta che si vuole comprare, selezionare il quantitativo e confermare attraverso un semplice swipe.

Young Platform Pro

Per gli utenti esperti, in cerca di maggiori strumenti di analisi e degli automatismi tipici degli Exchange professionali, Young Platform ha pensato anche al portale Pro, attualmente accessibile da Web e che consente di avere accesso a un'interfaccia molto più dettagliata e a molte più coppie di monete digitali, il tutto mantenendo i dati di accesso e il portafoglio della versione standard. Attualmente su Young Platform Pro sono presenti oltre trenta criptovalute e molte più coppie per l'acquisto.

I grafici qui sono molto più dettagliati e personalizzabili, con il tradizionale Order Book e la Trade History. Oltre a questo c'è il menu laterale per l'acquisto e la vendita attraverso le quotazioni attuali, oppure attivando limit order o stop order, sia in modalità buy che sell: queste permettono di impostare delle istruzioni ben precise per l'acquisto o la vendita a determinate soglie di prezzo con cui, soprattutto nel secondo caso, eliminare del tutto il fattore emotivo dall'equazione.

Abbiamo compiuto anche i nostri primi passi all'interno di Young Platform, il sistema pensato da sei giovani studenti italiani che ha saputo conquistare il cuore dei suoi tantissimi utenti. Un sistema preciso e immediato, che consente davvero a tutti di intraprendere il proprio viaggio all'interno del mondo della tecnologia blockchain.

Grazie a un linguaggio grafico semplice e gradevole, sia su browser che su smartphone e all'affidabilità delle banche italiane, ci fornisce un'esperienza tascabile ma anche tanti strumenti avanzati, raggiungibili attraverso Young Platform Pro.