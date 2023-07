Guida all'acquisto della soundbar: le migliori del 2023

L'evoluzione costante della tecnologia ha portato a un'esperienza audio domestica sempre più coinvolgente. Sebbene i televisori moderni abbiano fatto grandi passi in avanti per quanto riguarda la qualità del suono, con sistemi integrati che nei modelli di fascia alta possono addirittura raggiungere vette di eccellenza, i design sempre più sottili e l'esigenza di contenere i costi spingono i produttori a scelte di compromesso.

Ecco perché le soundbar sono diventate una scelta popolare per coloro che desiderano un audio di alta qualità senza l'ingombro (e il costo) di un sistema home theater tradizionale.



Le soundbar offrono un modo pratico e spesso conveniente per migliorare l'esperienza sonora del nostro angolo dedicato all'home entertainment e possono rivelarsi la soluzione ideale anche per i desktop rivolti al gaming: l'audio cristallino e profondo, il supporto a tecnologie come Dolby Atmos e DTS:X e la comodità della connettività wireless possono davvero fare la differenza, il tutto a fronte del poco spazio richiesto e della semplicità di utilizzo.

Dopo aver analizzato i migliori headset da gaming del momento, abbiamo selezionato alcune delle migliori soundbar economiche disponibili sul mercato: ecco le nostre scelte.



Sony HT-G700

Quella del celebre produttore nipponico è forse una delle migliori proposte disponibili sul mercato, apprezzata da critica e pubblico per le caratteristiche tecniche e soprattutto per un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Sony HT-G700 porta in dote un sistema 3.1 composto da tre speaker anteriori e da un subwoofer dedicato che toccano una potenza di picco di ben 400W.

Oltre al supporto a Dolby Atmos e a DTS:X, il posizionamento verticale delle casse frontali abbinato alla tecnologia proprietaria Digital Signal Processing permettono alla soundbar di virtualizzare l'audio surround a 7.1.2 canali.

La connettività è garantita dal terminale HDMI, dall'ingresso ottico e dal Bluetooth. Al momento è in forte sconto su Amazon: al prezzo di 255 euro non potete trovare di meglio.



LG S75Q

Ci trasferiamo in Corea del Sud per scoprire la soundbar perfetta per i possessori di un televisore LG serie C e non solo.

Grazie alla funzionalità TV Sound Mode Share, infatti, la soundbar LG S75Q è in grado di sfruttare la potenza di elaborazione del televisore per ottimizzare la resa audio.



La soundbar LG S75Q offre un sistema 3.1.2 con subwoofer dedicato e un picco di potenza di 380W, con pieno supporto a Dolby Atmos e DTS:X e il motore proprietario 3D HRTF per la virtualizzazione surround.

La qualità del suono è garantita dalla collaborazione con Meridian che ha contribuito allo sviluppo delle casse frontali. Sul fronte della connettività il quadro è completo: HDMI, ingresso ottico e Bluetooth 4.2.

Il costo è di 129 euro su Amazon Italia.



TCL TS8211

Essenziale e versatile, la soundbar TCL TS8211 si presenta con un design semplice, compatto e dimensioni che in larghezza misurano un metro preciso.

Questo sistema audio porta in dote 2.1 canali con subwoofer integrato: le doppie casse frontali coprono le frequenze medie e alte, mentre quelle superiori si occupano esclusivamente dei bassi.

La potenza di picco arriva a 260W e non manca il supporto a Dolby Atmos, oltre alla compatibilità con i principali servizi di assistenza virtuale come Alexa, Google Home e Apple AirPlay.

Le prestazioni audio sono di ottimo livello e la qualità è garantita sia per la visione di film che per l'ascolto di musica.

Da segnalare l'estrema facilità di utilizzo e la presenza di preset pronti all'uso per ogni esigenza. Connettività anche in questo caso garantita dalla presenza di HDMI, ingresso ottico, USB e Bluetooth. Rapporto qualità/prezzo notevole per TCL TS82101 che costa 199 euro.



Samsung HW-B550/ZF

Nella nostra lista non poteva mancare un rappresentante della casa di Suwon: la Samsung HW-B550/ZF è una soundbar con configurazione 2.1 e subwoofer dedicato con picchi di potenza pari a 410W.

La soluzione di Samsung è particolarmente indicata per il gaming in virtù di una modalità specifica: una volta attivata la Game Mode la soundbar ottimizzerà l'audio rendendo l'esperienza sonora ancora più cristallina.

Pollice in su anche per la presenza del telecomando incluso nella confezione, che permette di controllare tutti i parametri con pochi click.

Compatibile con Dolby Atmos e DTS:X, questa soundbar è funziona tramite HDMI, ingresso ottico e Bluetooth: se siete possessori di un TV Samsung compatibile la connessione è però completamente wireless.

La soundbar Samsung HW-B550/ZF è disponibile a 153 euro.



Sharp HT-SBW460

Corpo in buona plastica, griglia anteriore in metallo e design tipicamente nipponico per la soundbar Sharp HT-SBW460, una soluzione 3.1 con subwoofer wireless dedicato e una potenza di picco di ben 560W.



Oltre al pieno supporto a Dolby Atmos, la soundbar offre un buon numero di connessioni grazie ai tre terminali HDMI (uno ARC), ingresso ottico, coassiale, jack da 3.5, porta USB e Bluetooth.

Il controllo del dispositivo può essere effettuato direttamente dai tasti posti lateralmente o dal comodo telecomando in dotazione. La soundbar Sharp HT-SBW460 può essere vostra a partire da 199 euro.