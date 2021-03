Alla scoperta dell'alimentatore, l'anima invisibile del nostro PC

Il cuore è una macchina eccezionale che ci permette di vivere senza darci segni della sua presenza e del suo lavoro anche per tantissimi anni. Il suo scopo è quello di veicolare all'interno del nostro organismo le sostanze di cui i vari distretti hanno bisogno.

L'alimentatore del nostro PC a modo suo è il cuore della macchina, ciò che la anima e la mantiene in salute, a patto che funzioni in maniera corretta. Esattamente come il muscolo che batte nel nostro petto, anche un buon PSU è in grado di farci dimenticare della sua esistenza. Al contrario, se le sue fibre sono rovinate o di scarsa qualità, questo inciderà sul nostro workflow, sulle prestazioni nel gioco e persino sulla durata delle singole componenti.

Iniziamo dunque un nuovo viaggio all'interno del nostro PC e, dopo aver scoperto cosa si cela dentro la nostra scheda video, cerchiamo di capire quali aspetti permettono a quella scatoletta nascosta dentro al case di non fare danni a tutto il resto.

Favorisca i documenti

Partiamo dall'etichetta. Leggere la carta d'identità del nostro alimentatore ci permetterà infatti di carpire alcune informazioni che ne determinano la qualità. Senza rimuginare troppo sulla teoria, un alimentatore ha un input, ovvero la corrente AC in ingresso dalla presa a muro, che in Italia viaggia a una tensione di 220-240 V, e diversi output a corrente continua (DC).

Le Rail in uscita sono infatti molteplici a seconda delle componenti da alimentare. Abbiamo quindi uno o più canali a 12 V, 5 V e 3,3 V. La maggior parte dell'hardware presente nei nostri PC pesca direttamente dalla 12 V, motivo per cui la capacità di erogazione sotto le linee a 12 V dovrebbe avvicinarsi il più possibile alla potenza nominale dell'alimentatore. In linea di massima, quanto più un alimentatore copre il canale a 12 V in termini di potenza, tanto sarà alta la sua qualità. In linea di massima sarebbe buona norma non scendere sotto la soglia dell'85-90% rispetto ai Watt segnati sulla scatola.



Le altre Rail sono generalmente utilizzate per componentistica come SSD, unità ottiche, hard disk tradizionali e le porte USB. Vien da sé che la potenza necessaria ad animare questo genere di elementi non è necessario che sia estremamente elevata.

Un altro interessante parametro che è possibile controllare in maniera abbastanza semplice è la tecnologia utilizzata per la conversione della corrente alternata in corrente continua. Al giorno d'oggi le principali piattaforme utilizzano sistemi Group Regulated e DC-DC.

Agli albori dell'informatica, ogni canale aveva un suo trasformatore dedicato. Gli alimentatori Group Regulated, arrivati quando le Rail a 12 V hanno preso il sopravvento, prevedono l'utilizzo di un singolo trasformatore per tutte le linee.

Col tempo però questo standard ha mostrato le sue debolezze evocando il fenomeno del Crossload, che comporta un crollo nella stabilità della tensione delle linee in uscita in caso di differenziale particolarmente elevato tra la 12V e le altre Rail.



Per questo motivo è stato inventato lo standard DC to DC, attualmente sempre più adottato e che, grazie al calo nel costo di questa tecnologia, è possibile finalmente trovare anche in soluzioni entry level di buona qualità.

Questa tecnologia prevede sempre la presenza di un trasformatore da AC a DC per la Rail a 12 V, mentre le altre linee vengono stabilizzate a cascata da dei VRM dedicati, perciò DC to DC, perché stabilizzano una corrente che è già DC.



Ovviamente allo stato attuale esistono anche alimentatori Group Regulated di altissima fattura che non fanno rimpiangere la mancanza delle ultime tecnologie ma, se siamo al nostro primo acquisto, nelle schede tecniche dei principali PSU in commercio sarà possibile scoprire quale delle due tecnologie viene utilizzata e un alimentatore DC-DC rappresenta comunque una scelta migliore.

Il Ripple

Un parametro che viene spesso nominato è il Ripple. Detto anche ondulazione residua, definisce l'ampiezza delle variazioni di tensione dopo il "raddrizzamento" da corrente alternata a corrente continua.

Il Ripple è ciò che rimane di questa oscillazione dopo il passaggio attraverso un filtro e viene misurato in millivolt (mV) attraverso l'utilizzo di un oscilloscopio. L'onda che si genera è composta da due fattori: un'oscillazione a bassa frequenza che determina la forma dell'onda principale, e una ad alta frequenza che ne determina le oscillazioni più esigue all'interno dell'onda principale.

L'ampiezza si misura dal punto più basso al più alto dell'onda e il suo valore dev'essere più basso possibile per ottenere un risultato ottimale per il nostro alimentatore, motivo per cui per rientrare nello standard ATX dovrebbero essere rispettati alcuni parametri, fra cui la presenza di un Ripple inferiore ai 120 mV sulla +12V.

Bronzo, Argento, Oro o Platino?

In ultima battuta, una riflessione sull'etichetta 80 Plus, presente su molti alimentatori attualmente in commercio. Benché molti esperti del settore indichino questa certificazione come poco attendibile, la sua presenza rimane in ogni caso un parametro importante nella definizione della qualità di un alimentatore.

Sulla lettura di questa certificazione spesso si fa confusione. Quest'ultima infatti non indica l'efficienza in uscita dal nostro alimentatore, ma quanta energia viene sottratta dalla presa a muro per sprigionare la sua potenza. In poche parole, un alimentatore da 650W che ha raggiunto la certificazione con un 80% in pieno carico, cioè sprigionando tutti e 650W, avrà estratto dalla spina circa 810W. Chiaramente maggiore è questa percentuale e migliore sarà l'efficienza energetica del nostro PSU.

Anche l'occhio vuole la sua parte

Chiuso il discorso puramente tecnico, parliamo delle differenze fisiche dell'alimentatore. Generalmente gli alimentatori in commercio hanno un form factor di tipo ATX ma esistono anche soluzioni più compatte, come ad esempio gli SFX per sistemi di piccole dimensioni.

Gli alimentatori possono inoltre essere distinti in modulari, semi-modulari e non modulari. Un tempo questa differenza non esisteva affatto e gli alimentatori erano tutti di tipo non modulare. I PSU non modulari hanno tutti i cavi in uscita preinstallati al loro interno, senza possibilità di rimuoverli e rappresentando un ingombro non da poco nei sistemi più moderni, in cui il Cable Management è diventato un mantra oltre che un enorme beneficio per l'airflow e per l'estetica.

Per questo motivo sono stati inventati dei sistemi totalmente modulari, dove nessun cavo sarà fisso sull'alimentatore ma saranno tutti rimovibili a piacimento. In una zona grigia troviamo invece i semi-modulari, provvisti di un cavo principale a 24 pin fisso e tutti gli altri rimovibili.

Questione di marca

Arriviamo dunque alla scelta finale. Quale marchio fa i migliori alimentatori? Di quelli che conosciamo, praticamente nessuno! I principali brand, come Corsair, Cooler Master o EVGA si affidano infatti a produttori terzi per le loro linee di alimentatori. Un tempo alcuni marchi avevano le loro linee di produzione ma col tempo questa politica si è resa in qualche modo sconveniente dal punto di vista economico.

I produttori, meglio noti come OEM, sono tantissimi ed elencarli tutti richiederebbe un articolo apposito. I principali, o almeno i più sfruttati dai grossi marchi internazionali, sono però pochi e l'affidabilità è estremamente variabile per fascia di prezzo, certificazione e qualità della piattaforma utilizzata.

Fra i principali possiamo nominare Seasonic, uno dei più importanti protagonisti del mercato, con proposte 80+ Titanium e Platinum offerte al dettaglio sia personalmente che come OEM per conto di alcuni dei principali brand come Asus, Corsair e NZXT.



Un marchio ben noto nel panorama degli alimentatori e che molto difficilmente ha commesso passi falsi in passato è EVGA, che ormai da diversi anni ha intrapreso una "florida" partnership con l'eccezionale OEM Super Flower. Altri produttori terzi dalla nota affidabilità sono CFW, Sirtec e HEC.



Fidarsi è bene, ma...

Per concludere, la storia ci insegna che anche i più grandi sbagliano e soprattutto nel campo degli alimentatori questa scelta può rivelarsi vitale. Affidarsi ciecamente a un marchio non è mai un'opzione così come non lo è affidarsi esclusivamente alla nomea del suo OEM.

Fare affidamento sui propri mezzi per leggere le principali caratteristiche del prodotto che vogliamo acquistare rappresenta senza dubbio un'arma in più, ma ascoltare il parere degli esperti del settore e del personale specializzato è anche meglio.



L'opinione della community è preziosa ma in questo campo è necessario anche ascoltare i grandi del settore e la loro esperienza: se a livello puramente empirico un alimentatore non ha mai dato problemi al suo proprietario, questo non può essere utilizzato come esclusivo parametro per definirlo un buon prodotto. La dea bendata infatti, potrebbe non baciare tutti allo stesso modo.