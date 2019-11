Amazon Alexa: guida completa all'installazione delle Skill

E' quasi un anno che Alexa è entrata nelle case di migliaia di italiani. A oltre 365 giorni dal debutto ufficiale dell'assistente personale di Amazon sono aumentate in maniera importante le Skill a disposizione degli utenti, che ampliano ulteriormente la platea di funzionalità e richieste che sono in grado di soddisfare i vari Echo.

Per i meno esperti, abbiamo pensato di stilare un vademecum per consentire di rendere il vostro altoparlante casalingo ancora più utile e simile a Jarvis di Iron Man.

Cosa sono le Skill di Alexa e come funzionano

Possiamo paragonare le Skill di Alexa a delle vere e proprie applicazioni da installare sui nostri smart speaker, in quanto vanno ad ampliare le funzioni di default dei dispositivi. E se dodici mesi fa quelle disponibili si contavano quasi sulle dita delle mani, oggi grazie alla diffusione che hanno registrato i prodotti basati sull'assistente vocale di Amazon e la semplicità di sviluppo, ce ne sono davvero per tutti i gusti.

E' innegabile che chiunque possegga un Amazon Echo abbia installato almeno una Skill a seconda delle proprie esigenze: c'è chi ha scelto quella della propria radio preferita, per avviarla tramite un semplice comando vocale, o chi ha optato per un telegiornale o giornale, per restare sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo.

Le Skill però non hanno solo scopi informativi: sono infatti disponibili anche giochi per i più piccoli e l'intera famiglia, ricettari, guide tv, trailer in formato audio (o video se si possiede un Echo Spot) dei film, ma anche di servizi come Just Eat. Ovviamente, non mancano quelle per controllare i dispositivi di domotica compatibili, o per conoscere il proprio traffico disponibile su una SIM registrata.

Come si installano ed attivano le Skill su Alexa

L'installazione delle Skill è davvero molto semplice, e può essere effettuata sia da web che da app.

Vediamo prima come si installa una skill tramite sito web:



- Collegarsi al sito web alexa.amzon.it;



- Sulla sinistra, cliccare su Skill;



- Nella nuova pagina, è possibile effettuare una ricerca se si conosce il nome della Skill, o in alternativa si può accedere all'intero catalogo filtrandole per categorie;



- Una volta aperta la scheda della Skill desiderata, basta cliccare sul pulsante presente in alto a destra "Attiva Skill".



Chiaramente, se si desidera disattivarla, è necessario effettuare la stessa procedura ma cliccare su "Disattiva Skill".



Se invece si desidera installare una Skill dall'app per smartphone, la procedura è la seguente, ma abbastanza simile:



- Aprire l'app sul proprio smartphone;



- Dal menù fare tap su "Skill e giochi";



- Cercare la Skill desiderata tramite la lente d'ingrandimento le i filtri per categorie.



Una volta aperta la scheda della Skill, basta cliccare su "Abilita all'uso" o "Disabilita all'uso" a seconda di cosa si vuole fare, e lo smart speaker associato farà il resto.

Per chiamare in causa le Skill installate ed attivarle, è però necessario pronunciare i comandi presenti in ogni scheda. Per ogni Skill sono disponibili almeno tre comandi, che bisogna ricordare altrimenti non sarà possibile sfruttarle.