Come cancellarsi da Facebook? Piccola guida per fuggire dal social network

Ogni giorno che passa ci sono moltissime persone che si iscrivono a nuovi social network, ma ce ne sono anche altre che non vogliono più averci niente a che fare. In effetti, se non si hanno alcune precise esigenze, una piattaforma come quella di Facebook diventa tutto sommato poco utile. Ci sono svariate tipologie di persone che dichiarano di essere diventate meno produttive da quando hanno iniziato a frequentare le affollatissime lande del social di Mark Zuckerberg. Chiaramente i social network, se utilizzati a dovere, sono uno strumento incredibilmente utile per alcune tipologie di utenti. Noi, però, ci concentreremo oggi proprio su chi non ne vuole più sapere di Facebook, arrivando a pensare alla cancellazione del proprio account. Ebbene, è una scelta legittima e comprensibile, e per questo ci apprestiamo a guidarvi passo passo nella "titanica impresa".



Backup e cancellazione manuale dei dati personali

Innanzitutto, dovete sapere che la procedura che stiamo per descrivervi andrà a cancellare irrimediabilmente qualsiasi cosa voi abbiate messo su Facebook. Se non siete sicuri al 100% della scelta, dunque, vi invitiamo a fare un backup. Non è niente di complesso, vi basterà seguire questo link, cliccare su "Scarica una copia dei tuoi dati di Facebook" e seguire la semplicissima procedura guidata. Successivamente, prima di cancellarvi definitivamente da Facebook, dovrete eliminare le vostre informazioni personali, in modo che non rimanga nulla di voi online, un passo in più per essere certi della difesa della privacy. Per fare questo, dovrete recarvi nel vostro profilo e successivamente cliccare sul tasto "Modifica profilo", quello posto sopra la vostra immagine di copertina per intenderci. Vi si aprirà una scheda dove dovrete eliminare tutte le informazioni che avevate inserito tempo addietro. Dopo aver fatto questo, dovrete rimuovere anche tutte le vostre foto/album. Il metodo più semplice è quello di cliccare sulla sezione "Foto" a partire al proprio profilo e successivamente eliminare tutto quello che trovate nelle schede "Foto in cui ci sei tu", "Le tue foto" e "Album" mediante l'icona della matita che apparirà quando passarete con il mouse sopra alla foto che volete eliminare. Verificate che il tutto sia stato eliminato correttamente e procediamo.



Diciamo bye bye definitivamente a Facebook

Per iniziare, cliccate sul tasto con il punto interrogativo posto in alto a destra nella barra blu e cliccate su "Centro assistenza". Da qui andate con il mouse sopra alla scritta "Gestione dell'account" e dalla tendina a comparsa selezionate "Disattivazione o eliminazione dell'account". Da qui cliccate sulla voce "Come faccio ad eliminare il mio account in modo permanente?" e successivamente sul link associato alla parola "comunicacelo". Se non riuscite a trovare il tutto, provate a seguire direttamente questo link.



Ora per eliminare il vostro account vi basterà cliccare su "Elimina il mio account" ed il gioco è fatto. Se il tutto è stato eseguito correttamente, Facebook vi confermerà l'effettiva eliminazione dell'account entro 14 giorni dalla richiesta. Vi basterà non eseguire il login al social network per questo lasso di tempo e finalmente i vostri dati non saranno più online.