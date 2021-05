Come convertire i video in MP4

L'MP4 è sicuramente il formato più diffuso per i filmati, in quanto garantisce un'esperienza di visione compatibile con la maggior parte dei dispositivi attualmente presenti sul mercato. Per poterli guardare sempre su TV, smartphone, PC e tablet può quindi essere comodo convertirli in tale estensione. Come fare quindi per effettuare la conversione su Windows e Mac in maniera semplice ed immediata ma, soprattutto, gratuitamente? Ve lo spieghiamo oggi. I passaggi sono davvero pochi e ci affideremo a due applicazioni free che vi permetteranno di "trasformare" i vostri file video in .mp4 per visionarli ovunque senza troppi grattacapi.



Smart Converter su Mac

Partendo da Mac, il nostro consiglio è di scaricare direttamente dall'App Store l'applicazione battezzata "Smart Converter", che è spesso nella top ten delle più apprezzate nella categoria Foto e Video. Sviluppata da ShedWorx, si tratta di un'app "storica" in quanto presente da svariati anni sullo store del colosso di Cupertino.

A renderla così popolare il fatto che siamo di fronte ad un software che fa dell'immediatezza il suo piatto forte, il che la rende utile anche per i meno esperti. Inoltre, di recente è stata anche aggiunta la Dark Mode che la rende più accattivante dal punto vi sita estetico.

Il funzionamento è molto semplice: una volta selezionato il file (che chiaramente deve essere presente sul PC), Smart Converter consente di selezionare il dispositivi di output a cui fare riferimento per la conversone: vi ritroverete quindi di fronte ad Apple TV, QuickTime, Mac, iPad, iPhone, iPod ed altre opzioni. Dopo aver scelto ".MP4" dal menù contestuale che si apre quando si clicca sul tasto "more", basta fare click direttamente sul pulsante "Convert" presente in basso a destra ed il gioco è fatto: nel giro di pochi minuti avrete a disposizione il vostro file in formato .mp4 pronto per essere visto sui vostri dispositivi preferiti. Attenzione alla cartella d'esportazione, però, altrimenti il filmato andrà a finire automaticamente nella cartella "Smart Converter" presente sotto "Filmati".

Video to Video Converter su Windows

Chiaramente, la platea di applicazioni disponibili per Windows è più ampia, ma tra tutte spicca senza dubbio Video to Video Converter che può essere scaricata gratuitamente tramite il sito web ufficiale.

In questo caso siamo di fronte ad un software potentissimo, che supporta un'ampia gamma di formati video (AVI, DivX, Xvid, mpeg-4, AVC/H264, mpeg, mpeg2, MOV, WMV, 3GP, 3GP2, MKV, WEBM, SWF, FLV, RM, ASG e GIF) ed audio (mp2, mp3, aac, ac3, wav, m4a, Vorbis, 3gpp, flac, mmf e iff).

Il funzionamento è molto semplice e favorito dalla lingua italiana: basta semplicemente trascinare il file all'interno della finestra, selezionare il formato di output scelto e cliccare sul pulsante "Converti". Il software mostrerà l'avanzamento: ovviamente il tempo impiegato per effettuare la conversione varierà a seconda delle dimensioni e la durata del file originale, oltre che dalla potenza del vostro PC.