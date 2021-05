Come eliminare l'account Instagram: ecco i passaggi fondamentali

Sull'onda del successo di alcune app, molto spesso cediamo alla tentazione di iscriverci a servizi che poi si rivelano tutt'altro che adatti a noi. Se anche tu ti sei iscritto a Instagram, il social network fotografico più utilizzato al mondo, ma ti sei reso conto che proprio non fa per te, allora sei esattamente nel posto giusto, perché in questa guida vedremo come eliminare il nostro account dalla piattaforma utilizzando il PC o più semplicemente lo smartphone.



Prima di tutto, salviamo l'essenziale

Un passaggio fondamentale, prima di qualsiasi operazione definitiva come quella che andremo a fare, è quello di effettuare un backup dei dati che abbiamo caricato sulla piattaforma.

Se non avete mai pubblicato alcun contenuto o non sentite l'esigenza di salvare ciò che avete caricato su Instagram potete saltare allo step successivo, altrimenti eseguiamo insieme la procedura di salvataggio messa a disposizione dagli sviluppatori di Facebook.



La procedura è molto semplice ed è simile per tutte le piattaforme mobili. Basterà aprire l'applicazione e recarsi nel proprio profilo, da cui potremo accedere alle Impostazioni dell'applicazione. Una volta all'interno delle impostazioni, selezionare Sicurezza e successivamente Scarica dati.

Nella schermata finale verremo invitati a inserire un indirizzo email sul quale verrà recapitato tutto lo storico dei file che abbiamo caricato sui server di Instagram, compresi foto e video, commenti e like.



Su desktop, che si tratti di Mac, Linux o Windows, la procedura differisce leggermente per via di una diversa nomenclatura delle opzioni. Una volta effettuato l'accesso al proprio profilo, entrare nelle Impostazioni, alla voce Privacy e sicurezza e poi completare la procedura disponibile nella sezione Download dei dati, cliccando sul tasto Richiedi il download. Da desktop sarà inoltre possibile selezionare il formato del backup. Se scegliamo HTML sarà più facile da consultare, mentre il formato JSON potrebbe essere utile per l'importazione e l'utilizzo esterno come ad esempio per alcuni servizi di stampa.

Cancelliamo l'account, ma non del tutto...

Se avete ancora qualche riserva in merito alla cancellazione del vostro account, desiderate prendervi un momento di pausa oppure semplicemente volete disabilitarlo temporaneamente evitando l'accesso a occhi indiscreti pur preservandone l'esistenza per eventuali ripensamenti futuri, è possibile disattivare un account temporaneamente, direttamente dal sito ufficiale di Instagram.

Anche in questo caso, dovremo recarci nelle Impostazioni e, nella sezione Modifica Profilo, selezionare la voce in calce alla schermata, caratterizzata dal colore blu, Disabilita temporaneamente il mio account.

A questo punto saremo invitati a rivedere la nostra scelta selezionando la motivazione che ci ha spinto a prendere tale decisione e procedere in seconda battuta alla conferma finale. Adesso il nostro account entrerà in uno stato dormiente e in qualunque momento potremo decidere di riportarlo online, con tutti i contenuti condivisi nel corso del tempo.

La stessa procedura può essere effettuata tramite browser web da dispositivi mobili iOS e Android, recandosi nel sito web ufficiale di Instagram, alla voce Modifica Profilo e seguendo i passi indicati in precedenza.

Adesso non si torna più indietro

Entriamo quindi nel vivo della nostra guida. Se la decisione di cancellare l'account Instagram è definitiva, quindi senza possibilità di ripensamenti, allora possiamo procedere tramite smartphone oppure anche tramite il sito web da qualsiasi piattaforma desktop.

Da telefono, la procedura andrà effettuata da browser poichè l'applicazione mobile allo stato attuale non consente di effettuare questo procedimento. Dovremo dunque recarci a questo indirizzo, dove ci verrà chiesto il motivo. Qualora la reale motivazione non fosse elencata nel menu a tendina, sarà sufficiente selezionare l'opzione che più le si avvicina.

Nella schermata successiva dovremo inserire nuovamente la password utilizzata per l'accesso al nostro account e in ultima battuta saremo invitati a confermare la nostra scelta. Ricordiamo ancora una volta che la procedura è irreversibile.

Eliminare l'account da PC

Se abbiamo bisogno o troviamo semplicemente più comodo effettuare questi passaggi da computer, i passi da seguire sono gli stessi. Si tratta di una procedura molto rapida e indolore. Recandoci a questo indirizzo, non dovremo fare altro che selezionare la voce che più si avvicina alla motivazione che ci ha spinto a rinunciare all'accesso alla piattaforma, procedere con l'inserimento della password di autenticazione e successivamente confermare in via definitiva la nostra scelta.