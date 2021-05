Come funziona eBay? Guida all'acquisto e alla vendita

I siti di e-commerce sono veramente numerosi, ma tra di essi l'utente medio ne conoscerà sicuramente due: Amazon ed eBay. Se il primo, però, è principalmente pensato per grandi aziende e negozi locali, il secondo è ideale anche per piccoli artigiani che vogliono vendere prodotti realizzati a mano, beni da collezionismo o usati, non solo tramite acquisti diretti ma anche tramite aste. Vediamo dunque come funziona eBay sia dal punto di vista dell'acquirente che del rivenditore, mostrando tutti i passaggi necessari per creare un account e proseguire in questa "avventura".



Come funziona eBay

Creare un account gratuito è decisamente semplice: basta aprire la pagina Web di eBay e subito si verrà accolti da un alert che ci chiederà se vogliamo accedere al servizio con un account Google tra quelli usati sul browser Google Chrome. Questo metodo è estremamente rapido, ma potrebbe non essere congeniale a buona parte dell'utenza. Di conseguenza, l'alternativa più "standard" è quella di cliccare sulla voce Registrati in alto a sinistra e accedere alla schermata che vedete qui sotto.

Seguiamo innanzitutto il procedimento per l'iscrizione con un account base: la scelta a sinistra prevede solamente l'inserimento dei propri dati sui campi Nome, Cognome, Indirizzo email, Password, concludendo il procedimento cliccando sul pulsante blu Registrati. A sinistra, invece, si aprono tre strade: l'iscrizione con un account Google, Facebook o Apple, che al clic del pulsante d'interesse riporterà verso una ulteriore schermata di login a seconda del servizio selezionato. Non è da escludere la possibilità di usare una mail Gmail anche nel campo a sinistra, senza selezionare "Continua con Google" a destra.



C'è però un'alternativa importante, ovvero l'apertura di un account Business. Per avviare tale procedimento sarà sufficiente premere su "Crea un account professionale" nella pagina di registrazione e in seguito verrà mostrata la schermata sottostante, dove sarà necessario inserire dati come la Ragione sociale legale, l'indirizzo email e il telefono aziendale legale, oltre gli ultimi dettagli per completare la creazione dell'account.

In ogni caso, dopo la registrazione riceverete un'email con un codice di verifica dell'account per completare l'iscrizione a eBay confermando la propria identità. Sulla schermata di eBay, invece, cliccando su "Il mio eBay" in alto a destra immediatamente in seguito all'iscrizione, vi verranno chieste delle informazioni di contatto non solo per questioni di sicurezza ma anche per completare ogni transazione, sia che si tratti di acquisto che di vendita di specifici beni.



Ulteriore precisazione: chi volesse modificare l'account personale eBay e renderlo un account professionale dovrà premere, dopo il login, sulla voce "Ciao [nome]" in alto a sinistra, cliccare su Impostazioni account > Account > Informazioni personali e infine Modifica accanto alla voce Tipo di account, per poi selezionare Account business, cliccare su Invia e inserire i dati necessari.

Chiarito ogni passaggio relativo alla creazione e alla modifica del tipo di account, ora è il momento di vedere come impostare un metodo di pagamento. Dalla pagina principale di eBay basterà cliccare sempre sulla voce "Ciao [nome]" > Impostazioni account e poi Pagamenti sotto la macrocategoria Informazioni per il pagamento. A questo punto dovreste trovarvi nella schermata sottostante, dove sarà sufficiente premere sul grande bottone + Aggiungi opzione di pagamento e selezionare Carta di credito. Dopodiché, premendo su Continua verrà mostrato un pop-up ulteriore dove inserire tutti i dati della carta: numero, data di scadenza, codice di sicurezza, nome e cognome ed eventualmente modificare l'indirizzo di fatturazione.

Avrete notato, però, che l'opzione PayPal risulta presente ma non accessibile. Questo perché il collegamento del conto PayPal funziona in maniera leggermente diversa: basterà tornare nella schermata Il mio eBay con le varie macrocategorie e, sotto Informazioni per il pagamento, selezionare la voce Conto PayPal. A questo punto verrà aperta una nuova pagina con un pulsante Collega il conto PayPal che, al suo click, aprirà una terza scheda dove effettuare il login al proprio conto.

Può capitare, però, che un rivenditore decida un metodo di pagamento differente come, per esempio, il bonifico bancario. In tal caso eBay chiederà, al momento del pagamento del bene d'interesse, di fornire ulteriori informazioni come IBAN (anche di carte prepagate) e altri dati. Lo stesso avverrà nel caso dei rivenditori, ergo degli account Business, per i quali sarà necessario fornire i dati del proprio conto bancario per ricevere eventuali bonifici, il tutto su questa pagina.

Come acquistare e vendere su eBay

Avendo visto come creare un account su eBay e come impostare il metodo di pagamento, ora è possibile cominciare a fare acquisti sulla piattaforma. Niente di più semplice, dato che basterà recarsi nella pagina principale del sito e cercare il prodotto d'interesse tramite la grande barra di ricerca posizionata in alto, al centro: basta digitare il nome dell'articolo, eventualmente filtrare per categorie e cliccare su Cerca.

Automaticamente il sito vi porterà su una nuova pagina dove verranno mostrati i maggiori rivenditori in ordine di rilevanza, a seconda di fattori come prezzo, affidabilità, scadenza dell'inserzione e altro ancora. Ovviamente, come potete vedere dallo screenshot qui sopra, eBay fornisce una vasta gamma di filtri visualizzabili esattamente sopra il prodotto d'interesse e anche a lato. Condizione, provenienza, categorie e distanza sono solo alcune delle scelte possibili, tutto per facilitare la ricerca del prodotto desiderato.

Se invece volete navigare sul sito "in balia delle onde digitali", allora potrete selezionare anche soltanto delle macrocategorie cliccando su Scegli la categoria in alto a sinistra, giusto accanto al logo di eBay. Accedendo, per esempio, alla scheda Televisori verrà mostrata una nuova serie di filtri per Marca, Funzionalità Smart TV e altre categorie a lato, a sinistra.

In ogni caso, visualizzato il bene d'interesse basterà cliccare sulla sua immagine per accedere all'inserzione e visualizzare maggiori informazioni tra cui prezzo, costi di spedizione, descrizione completa del prodotto con annesse schede tecniche se presenti, informazioni del venditore con canale di contatto diretto e, soprattutto, il feedback dato dagli acquirenti che hanno comprato qualcosa da tale rivenditore.



Ricordate sempre: più alta è la percentuale di feedback, più tale utente è affidabile. A questo punto basterà cliccare su "Compralo Subito" se volete acquistare il bene al prezzo impostato senza perdere altro tempo, oppure cliccare su Aggiungi al carrello - accessibile poi in alto a destra, cliccando sull'icona del carrello - se volete effettuare anche altri acquisti in un solo colpo, o nel caso di aste inserire una cifra che si vuole offrire nel campo apposito e premere sul pulsante Fai un'offerta. Offrendo la quota più elevata, ovviamente diventerete il miglior offerente e, nel caso in cui la situazione non dovesse cambiare, vi aggiudicherete l'oggetto alla cifra inserita. In caso di rilanci da parte di altri utenti interessati, allora riceverete una mail e una notifica di "sorpasso" per, eventualmente, rilanciare a vostra volta.

Ora è il momento di parlare della vendita, spiegando innanzitutto che ogni mese potrete creare massimo 50 inserzioni completamente gratis, sia come asta che come rivendita immediata, su cui eBay prenderà commissioni per il 10% del valore finale, spese di spedizione escluse.

Per vendere un prodotto basterà cliccare su Vendi in alto a destra, accedere alla schermata qui sopra, inserire un titolo descrittivo del bene d'interesse ed eventualmente cliccare su una delle voci che verrà mostrata dal sito per elencare il prodotto con altri suoi simili. Per esempio, digitando il nome di uno smartphone sotto il suddetto campo per la descrizione del bene apparirà la categoria proposta dal sito e, nel caso non corrisponda, basterà selezionarla manualmente cliccando su Selezionala qui.

L'esempio sottostante vi mostra una schermata tipo di quando troverete un prodotto come il vostro, già inserito sulla piattaforma. Cliccando su Vendi un oggetto simile verrà mostrato prima un pop-up per descrivere la condizione del prodotto e, successivamente, una nuova scheda dove inserire il titolo del prodotto, modificare le specifiche tecniche se non coincidono con quelle del bene in vostro possesso, aggiungere foto per mostrare agli acquirenti le condizioni e una descrizione aggiuntiva (se necessaria).

Non manca, ovviamente, l'inserimento di un prezzo di riferimento a scelta tra Asta online e Compralo Subito (è sufficiente cliccare sul suggerimento di eBay per effettuare ogni modifica). Nel primo caso, sarà possibile inserire il prezzo di partenza e, cliccando su Altre opzioni, scegliere tra altre voci come i permessi per lasciare aperte le proposte da parte degli acquirenti, un orario di inizio dell'inserzione, un prezzo di riserva e la durata dell'asta (1, 3, 5, 7 o 10 giorni). È possibile anche aggiungere l'opzione Compralo Subito inserendo un prezzo più alto rispetto quello di tendenza online, così da permettere a un acquirente interessato di aggiudicarsi subito il prodotto.



Scendendo nella schermata è possibile impostare la modalità di spedizione scegliendo tra varie opzioni come pacco ordinario, Paccocelere 3, Paccocelere 1, DHL Express e altro ancora. Selezionandone uno, poi, sarà possibile scegliere se pagare personalmente in quanto venditore, oppure se lasciare il costo della spedizione all'acquirente.

È inoltre disponibile l'opzione Ritiro in zona per permettere all'acquirente di recarsi in un certo luogo e incontrarsi per effettuare la consegna. Ultima schermata è, invece, relativa alle preferenze di vendita e serve per inserire metodi per ricevere il pagamento, restituzioni, tempi di imballaggio e altro.

Fate sempre attenzione, in fondo, alle tariffe d'inserzione applicate nel caso in cui abbiate selezionato certe voci specifiche: per esempio, l'opzione Compralo Subito applica una tariffa di 0,35 Euro. È possibile, inoltre, visualizzare un'anteprima dell'inserzione stessa o salvare la creazione dell'offerta per un secondo momento. Creata l'inserzione, sarà possibile tenere sotto controllo lo stato delle vendite tramite la voce Il mio eBay in alto a destra e, poi, la scheda Vendite che vi mostrerà ogni inserzione in corso, conclusa, programmata o in bozza.