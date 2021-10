Come usare al meglio Young Platform: scopriamo il Salvadanaio per Bitcoin

La nostra avventura alla scoperta di Young Platform continua con un episodio sulle nuove funzionalità aggiuntive dell'exchange tutto italiano. Di recente, oltre a un corposo aggiornamento estetico dell'interfaccia, il servizio ha implementato Salvadanaio e Acquisto Ricorrente, delle feature cruciali che vanno a potenziare gli strumenti a disposizione dell'utente per sfruttare al meglio il portafoglio di criptovalute.



Prima di proseguire, per chi si fosse perso i precedenti episodi, ricordiamo la nostra lunga intervista ai ragazzi di Young Platform, l'exchange italiano nato dalla mente di sei giovani amici. Abbiamo, inoltre, cercato illustrare cosa è Bitcoin col team della Academy Young, oltre a illustrare i meccanismi per guadagnare camminando con Young Platform Step.

Il Salvadanaio

Iniziamo subito a parlarvi delle nuove funzionalità, ricordando, per chi se lo fosse perso, che è disponibile un bonus fino a 25 euro per l'iscrizione a Young Platform.

Se avete seguito la nostra guida all'acquisto di criptovalute su Young Platform, saprete già orientarvi all'interno del sito e dell'applicazione e, probabilmente, avrete già effettuato le prime operazioni.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, sarà possibile accedere al proprio portafoglio e, da qualche giorno, accanto alla visuale Principale, si potrà selezionare anche il Salvadanaio. Questo strumento consente di conservare criptovalute al di fuori del contingente che utilizziamo nel mercato. Attualmente, nel Salvadanaio possono essere inseriti Bitcoin ed Ethereum, le regine del mercato delle criptovalute, con una dominance che supera il 60%. Recentemente, tra l'altro, Bitcoin ha superato il suo ATH sfondando il muro dei 66000 dollari. Insomma, un bene che continua ad accrescere il suo valore e che risulta sempre più fondamentale nei portafogli a lungo termine. Nel prossimo futuro, in ogni caso, il Salvadanaio sarà esteso anche ad altre altcoin.

Ma come può essere sfruttato il Salvadanaio? Le modalità principali sono due: il trasferimento e l'Acquisto Ricorrente.

L'aggiunta manuale di fondi al Salvadanaio è disponibile per gli utenti che hanno già criptovalute compatibili nel loro Portafoglio Principale. Per farlo, dalla schermata Salvadanaio, possiamo cliccare su "Inizia Ora". Successivamente ci verrà chiesto di scegliere la criptovaluta che desideriamo salvare. Se abbiamo un qualsiasi quantitativo di quella moneta tra i nostri fondi, allora potremo proseguire mediante l'apposito comando "Trasferisci". Completato il processo, nella visuale Salvadanaio ci apparirà una visione d'insieme di tutti quelli già impostati, oltre allo strumento per crearne di aggiuntivi.

L'Acquisto Ricorrente

L'Aquisto Ricorrente può essere impostato in molteplici modi, ma prima di tutto occorre comprendere il suo meccanismo di funzionamento e i suoi limiti.

L'importo minimo che possiamo versare nei nostri Portafogli con un Piano di questo tipo è di almeno 25 Euro alla volta. Un altro aspetto fondamentale per operare al meglio con questo strumento è la frequenza d'acquisto. Attraverso Young Platform si può impostare un Acquisto Ricorrente a cadenza settimanale, bisettimanale o mensile.

Per rimpolpare le finanze in maniera automatica o per aumentare il capitale del Salvadanaio è possibile sfruttare i fondi presenti nel Portafoglio in Euro, oppure direttamente attraverso un metodo di pagamento approvato.

In entrambi i casi, naturalmente, trattandosi di una transazione sono previste delle commissioni. Nella fattispecie, se operiamo attraverso fondi già presenti nel Portafoglio Euro, dovremo farci carico solo delle commissioni d'acquisto, pari al 2,5%. Se usiamo un metodo di pagamento, ci saranno da fronteggiare le commissioni di deposito, pari al 2,2% più 0,25 Euro, e quelle di acquisto. Esiste anche un modo per risparmiare in maniera permanente sulle commissioni. Come abbiamo raccontato nei precedenti episodi, infatti, attraverso i token proprietari YNG è possibile abbattere le commissioni. In questo caso, è possibile dimezzare i costi conservando nel Portafoglio Principale 5000 YNG. I token YNG possono essere anche guadagnati giocando e camminando su Young Platform Step.



L'Acquisto Ricorrente può essere effettuato da tre posizioni della piattaforma. Per chi opera da App, è possibile accedere a questa funzionalità esclusiva dalla schermata Portafoglio Principale oppure dal Salvadanaio, selezionando la specifica criptovaluta che si intende acquistare a intervalli regolari. Nella schermata relativa alla criptovaluta, infatti, sotto agli Smart Button per l'acquisto e il trasferimento, troverete un toggle rapido per l'Acquisto Ricorrente. La terza opzione, disponibile solo per gli utenti web, consente di impostare questa modalità di accumulo direttamente dalla schermata principale dell'Exchange.

Una volta spuntata l'opzione di Acquisto Ricorrente, ci verrà chiesto di selezionare la frequenza tra quelle disponibili. Una volta a settimana, due volte al mese o una ogni 28 giorni, sempre lo stesso giorno.

A questo punto possiamo andare avanti nella selezione della criptovaluta da acquistare, del tetto di spesa in Euro e del metodo di pagamento a scelta tra Portafoglio Euro e Carta di Pagamento. In ultima battuta, selezionare "Anteprima acquisto" per dare un'occhiata al riepilogo e confermare la scelta. In questa schermata, sarà possibile apprendere anche la percentuale di commissioni applicata e il livello di sconto sulle stesse.

Una nuova arma

I nuovi strumenti messi a disposizione dell'utente da parte dio el team di Young Platform consentono di arricchire ulteriormente la propria esperienza all'interno del mercato delle criptovalute. Oltre alla possibilità di fare trading in tempo reale a seconda delle variazioni di mercato e quindi di mettersi in gioco per guadagnare con le criptovalute, ora potremo sfruttare un sistema per mettere da parte fondi e ricaricare il portafoglio automaticamente.

Sia il Salvadanaio che l'Acquisto Ricorrente sono strumenti fondamentali per l'utente che è alla ricerca di un metodo per mettere da parte una porzione del proprio capitale crypto, per accumulare Bitcoin ed Ethereum senza impiegarli sul mercato e per convertire nelle criptovalute con alto Market Cap i nostri fondi in Euro. In ogni caso, siamo di fronte all'ennesima prova di dedizione e attenzione all'utente finale da parte di una delle aziende più interessanti nel panorama fintech in Italia.