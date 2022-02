Come verificare la copertura e installare la Fibra100% di Sky Wifi

Con l'arrivo di Sky Wifi la pay tv si è lanciata da giugno 2020 anche nel mercato delle telecomunicazioni, mettendo a segno traguardi e partnership importanti, che ne hanno segnato l'inesorabile ascesa tra i player più importanti del settore. Attualmente, come abbiamo potuto scoprire anche nella nostra analisi sulle nuove offerte Sky Wifi, il servizio di banda ultralarga offre una copertura con Fibra in oltre 3000 comuni italiani.

Grazie alla sua variegata offerta di tecnologie, dallo Sky Wifi Hub ai comodi ed efficienti Sky Wifi pod, passando per l'applicazione mobile disponibile su Android e iOS, Sky Wifi è in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Ma quali sono gli step fondamentali per il passaggio a Sky Wifi? Scopriamolo insieme.

Verifica della Copertura

Il primo passo per entrare nel mondo della Fibra di Sky Wifi è quello di verificare la propria copertura e il tipo di tecnologia supportata. Infatti, con Sky è possibile sottoscrivere un contratto con Fibra100% (FTTH), ma anche in presenza di infrastruttura FTTC.

Una volta verificata la tecnologia corrispondente all'unità abitativa da connettere a internet compilando l'apposito form sul portale Sky Wifi, si apriranno un ventaglio di possibilità, poiché la procedura potrebbe variare sulla base del tipo di contratto.

Per scoprire il tipo di connessione disponibile per la vostra casa sarà sufficiente inserire il Comune, la Via e il Numero Civico e ottenere la risposta in pochi istanti.

Sky Wifi Fibra100%

Con copertura Fibra 100%, potrete beneficiare della rete fino a 1 Gbps con infrastruttura FTTH.

Si tratta della migliore offerta Sky Wifi in termini di prestazioni e rappresenta lo sweet spot per gli utenti alla ricerca di un servizio che garantisca il massimo della stabilità, una latenza ridotta per il gaming e una velocità ideale per lavoro e intrattenimento.

Per il primo avvio, in questo caso, potrete avvalervi del servizio di "Installazione senza pensieri" con il tecnico con il quale fisserete un appuntamento per il giorno e l'orario più congeniale alle vostre esigenze. In attesa del suo arrivo, avrete la possibilità di mettervi in contatto con lui via chat per qualunque tipo di necessità.

Il giorno dell'appuntamento, il tecnico specializzato provvederà a installare il router Sky Wifi Hub insieme a un dispositivo ONT per la conversione del segnale in Fibra Ottica.



Qualora ne aveste bisogno, la venuta del tecnico prevede anche il servizio aggiuntivo a pagamento di prolungamento della Fibra Ottica, per tutti quegli utenti che desiderano spostare fisicamente la posizione del router attraverso il cablaggio in un altro punto dell'abitazione. Il costo aggiuntivo, di 80 Euro, verrà addebitato in fattura.



Sky Wifi è disponibile anche con tecnologia FTTC. In questo caso, l'offerta che andrete a sottoscrivere sarà la cosiddetta Super Internet, con connessione a banda larga fino a 200 Mbps.

Se non avete un contratto attivo e dunque non state effettuando un cambio di operatore, sarà necessario prendere prima di tutto appuntamento con un tecnico specializzato per la predisposizione della rete, dopodiché potrete procedere con l'installazione del dispositivo.

Se invece è presente un contratto attivo, per passare a Sky Wifi bisogna effettuare un semplice cambio di provider. In questo caso non sarà necessaria la presenza di un tecnico nell'abitazione: tutto quello che serve verrà spedito direttamente da Sky e la procedura di installazione potrà essere completata in totale autonomia. Ciò che dovrete fare è attendere l'arrivo del dispositivo e l'attivazione del servizio. Fino a quel momento potrete continuare a utilizzare il vostro precedente operatore, il cui modem potrà essere rimosso nel momento in cui vi accorgerete dell'assenza della connessione a Internet.

A questo punto potete mettere mano alla confezione dello Sky Wifi Hub e procedere con la sua installazione al posto del vecchio device.

Sky ricorda che potrebbe volerci fino a un giorno per l'attivazione del servizio e dunque per la completa operatività dello Sky Wifi Hub.

Collegato il modem facendo attenzione a seguire correttamente tutti i passaggi indicati nella guida alla prima installazione di Sky Wifi, con tutti i cavi correttamente inseriti nei relativi alloggiamenti, potrete procedere alla sua accensione. A questo punto, quando i LED corrispondenti a Power, Internet e Wifi saranno puntati sulla luce verde fissa potrete procedere alla connessione del vostro primo dispositivo, verificando che la rete internet funzioni correttamente.

Ultra Wifi e Sky Wifi pod

L'offerta Sky Wifi, però, non finisce qui, poiché c'è la possibilità di accedere al servizio Ultra Wifi per ottenere il massimo della copertura in tutti gli angoli della vostra casa.

Questa tecnologia si avvale dell'utilizzo dei piccoli Sky Wifi pod, che creano una vera e propria rete mesh all'interno della casa. Il grande vantaggio di questa opzione è che non avrete la necessità di acquistare degli extender o booster da installare manualmente. Questo sistema è stato finemente studiato da Sky per garantire il massimo dell'immediatezza e della compatibilità direttamente con lo Sky Wifi Hub, andando a creare un'infrastruttura unica all'interno della casa, ottimizzando la connessione sulla base delle vostre abitudini.

Per accedere a questa tecnologia, unica nel suo genere in quanto fornita direttamente dall'operatore e pensata specificatamente per la sua rete, dovrete scegliere il piano Sky Wifi Ultra o Sky Wifi Ultra Plus, che consente di ricevere in casa tutto il necessario per coprire abitazioni superiori ai 100mq o per chi utilizzasse già un extender o booster, con Sky Wifi Hub e due Sky Wifi pod inclusi nel'offerta.

Per collegare gli Sky Wifi pod dovrete accedere all'app Sky Wifi sullo smartphone Android o iOS facendo login con il vostro Sky ID. Una volta dentro l'app di configurazione, potrete procedere all'attivazione dei piccoli device dall'icona Account in alto a sinistra sulla schermata principale e selezionando "Sky Wifi pod". La procedura è completamente guidata e in una manciata di minuti lo Sky Wifi pod sarà pronto per portare internet anche nelle zone dove prima non avevate segnale.



Inoltre, con l'app Sky Wifi per dispositivi mobili, potrete gestire le funzionalità di Wifi Sicuro, il nuovo servizio per la sicurezza della rete domestica incluso nell'abbonamento Sky Wifi. Grazie a Wifi Sicuro, saranno protetti tutti i vostri dispositivi connessi alla rete di casa da un'ampia varietà di rischi digitali, come phishing, malware e accessi non autorizzati. Sono protetti, non solo smartphone e laptop, ma anche console di gioco e dispositivi Smart Home.

Con questa guida abbiamo scoperto quali solo le operazioni essenziali da compiere per avere Sky Wifi nella propria abitazione. Si tratta di procedure semplici e immediate, per larga parte guidate e da compiere in totale autonomia, tutti fattori particolarmente importanti per molti utenti alla ricerca di questo tipo di esperienza.