Ecco come registrare una nuova email su Yahoo!

Dopo il profondo restyling di qualche anno fa, yahoo mail è diventato un servizio sempre più appetibile, complice anche l'incredibile mole di funzionalità incluse all'interno della casella di posta elettronica, tra cui lo spazio di archiviazione fino a 1TB, allegati fino a 25MB e filtro antispam integrato.

Yahoo permette inoltre di creare nuove caselle sfruttando un indirizzo email preesistente, ottenendo i vantaggi di questa piattaforma senza la necessità di variare il proprio indirizzo principale.

Creare una mail Yahoo da desktop

Se avete la possibilità di accedere a un sistema desktop, la procedura di registrazione a Yahoo mail è facile, veloce ed estremamente intuitiva.

Per prima cosa dovremo recarci sul sito ufficiale dove, nell'angolo superiore destro, troneggia l'icona della posta elettronica. Una volta entrati nella schermata di accesso, sarà necessario selezionare la voce Crea un account, disponibile in calce alla pagina.

Nella schermata successiva saremo invitati a inserire i dati personali obbligatori ai fini della registrazione, dunque nome e cognome, il nome che intendete dare all'indirizzo email, la password e il numero di telefono. Quest'informazione in particolare sarà necessaria per lo step successivo, in cui riceveremo un SMS con un codice di verifica da inserire nell'apposito campo. Quando anche quest'ultimo passaggio sarà andato a buon fine, sarà una schermata di benvenuto a comunicarci l'avvenuta creazione della nostra casella di posta elettronica. A questo punto verremo reindirizzati all'interno del nostro spazio personale, dal quale potremo da subito inviare nuove email ai nostri contatti.

Per rendere ancora più immediato l'utilizzo della casella di posta elettronica Yahoo da computer, suggeriamo di aggiungerlo ai preferiti oppure di creare un collegamento sul desktop. Per creare un'icona di Yahoo da Chrome dovremo recarci nella nostra casella Yahoo mail e, una volta entrati, aprire il menu delle impostazioni del browser, tradizionalmente caratterizzato da tre puntini incolonnati.

Una volta aperto il menu di Chrome, posizionarsi sulla voce Altri strumenti e, nel successivo sottomenu, selezionare Crea Scorciatoia. Infine, un popup ci inviterà a scegliere il nome che desideriamo dare al nostro collegamento e il gioco è fatto.

Come effettuare la registrazione tramite smartphone o tablet

I passi da compiere per ottenere una nuova casella di posta elettronica Yahoo da dispositivi mobili sono altrettanto semplici ed è possibile farlo sia su dispositivi Android che iOS, dunque iPhone e iPad. Per prima cosa, consigliamo di installare l'applicazione mobile, disponibile sull'App Store per dispositivi Apple e sul Play Store qualora il vostro tablet o smartphone fossero provvisti di sistema operativo Android. Una volta installata l'applicazione, nella schermata iniziale verremo invitati a effettuare il login, possibile ad esempio se abbiamo già creato un account con il metodo suggerito precedentemente per i sistemi desktop.

Se l'intenzione è quella di creare una nuova mail, selezioniamo la voce Non hai un account? Registrati in fondo alla pagina. A questo punto ci troveremo davanti a una schermata molto simile a quella per PC. I campi da completare sono i medesimi, dunque nome e cognome, data di nascita, indirizzo mail da creare e password, oltre al numero di telefono, anche qui necessario ai fini dell'attivazione.

Terminata la procedura di attivazione tramite SMS, l'applicazione ci mostrerà una breve carrellata di presentazione dell'app e delle sue funzionalità e un configuratore automatico per la creazione delle sottocategorie in cui verranno poi filtrate automaticamente le mail ricevute.



Nell'ultima schermata del tutorial, ci viene mostrata anche un'interessante funzionalità dell'applicazione mobile di Yahoo, ovvero quella di poter effettuare il login anche di indirizzi di posta elettronica di altri gestori, fra cui Google, Outlook e AOL, in modo da avere a disposizione un vero e proprio aggregatore. Funzionalità molto utile in caso di spazio di archiviazione limitato sullo smartphone, ma anche per risparmiare la batteria poiché affideremo il compito di sincronizzare la posta esclusivamente a un'applicazione, invece di tenere attivi molteplici servizi in background.



Aspetto e Personalizzazione

La sua grafica totalmente rinnovata rende il servizio particolarmente piacevole nell'utilizzo quotidiano e la possibilità di personalizzare i temi oppure semplicemente passare dalla modalità giorno alla modalità scura, più riposante per gli occhi, sono sicuramente un valore aggiunto. Per apportare modifiche all'aspetto dell'app basterà un semplice tocco sull'icona utente presente nell'angolo superiore sinistro della pagina principale, per poi spostarsi nelle impostazioni.

Su PC invece, sarà sufficiente recarsi nelle Impostazioni, riconoscibili per via della tradizionale icona a forma di ingranaggio. L'applicazione mobile si adatterà al tema di sistema come impostazione automatica.

L'interfaccia pensata da Yahoo è davvero molto chiara e, come avrete modo di sperimentare, creare, gestire e personalizzare la propria casella di posta elettronica tramite questo ottimo servizio è davvero un gioco da ragazzi!