Facebook Messenger: ecco come utilizzare le chat segrete e i messaggi a tempo

Dopo avervi spiegato passo passo come cancellare il vostro account da Facebook, continua oggi la nostra serie di guide relative al popolare social network di Zuckerberg. Da ora in poi inizieremo ad esaminare le funzionalità nascoste nei meandri della piattaforma, in modo analogo a quanto stiamo già facendo su queste pagine con WhatsApp. In particolare, oggi scopriremo come utilizzare le chat segrete e i messaggi che si autodistruggono su Facebook Messenger. Queste funzionalità sono state introdotte poco più di un anno fa, ma in molti non sanno ancora padroneggiarle a dovere. La guida è valida sia per dispositivi Android che per quelli iOS.



Cosa cambia tra una chat normale e una segreta?

Per rispondere a questa comune domanda, non possiamo che citare direttamente ciò che il team del popolare social network scrive in merito: "Una conversazione segreta su Messenger usa la crittografia end-to-end, ovvero i messaggi sono leggibili solo da te, dall'altra persona e da nessun altro, neanche da noi. Tieni presente che la persona a cui invii i messaggi potrebbe scegliere di condividere la conversazione con altri (ad es. tramite uno screenshot). Tu e l'altra persona nella conversazione segreta avete una chiave dispositivo che potete usare per verificare che i messaggi usino la crittografia end-to-end. Puoi usare più di un dispositivo per le conversazioni segrete".



Chat segrete

Per creare una chat segreta con un vostro contatto, non dovrete far altro che aprire l'applicazione Facebook Messenger, eseguire un tap sull'apposito tasto per scrivere un nuovo messaggio, impostare su On l'opzione con il lucchetto presente in alto a destra sul vostro schermo e scegliere il contatto con cui volete intraprendere una conversazione di questo tipo. Una volta entrati nella chat segreta troverete tutto al suo posto. La casella per scrivere il messaggio, gli sticker e l'icona per inviare le immagini sono sempre lì. Ora potete finalmente scrivere su questa chat.

Vi ricordiamo, tuttavia, che trattandosi di una chat segreta potrete accedervi di default solamente dal dispositivo con cui l'avete iniziata. Dunque, se avete contattato Lucia dal vostro smartphone, non potrete visualizzare la conversazione avuta con lei dal vostro tablet. Se volete aggiungere un altro dispositivo, vi consigliamo di leggere questa pagina del team di Facebook. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere le FAQ ufficiali di Facebook in merito.



Messaggi che si autodistruggono

Nonostante l'interfaccia per scrivere nelle chat segrete sia molto familiare, avrete sicuramente potuto notare come sia apparsa un'icona in più. Ebbene, questa introduce una nuova funzionalità: il timer. Eseguendo un tap su di essa, infatti, potrete configurare un periodo di tempo, solitamente nell'ordine dei secondi, scaduto il quale il messaggio diventerà illeggibile sia per voi che per il vostro contatto.

Ovviamente, il timer inizia a contare da quando chi sta conversando con voi ha aperto il messaggio, in modo che possa leggerlo tranquillamente.