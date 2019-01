I migliori smartphone Android dai 200 ai 300 euro, Gennaio 2019

Oggi, non possedere uno smartphone è pressoché impossibile. È divenuto a tutti gli effetti una vera e propria estensione di noi stessi. Oramai con il cellulare si fa davvero di tutto: ci si lavora, si gioca ai videogame preferiti, si prenotano le ferie e si resta in contatto con amici e parenti che, magari, abitano distanti.

Proprio grazie alle molteplici operazioni che consente di eseguire, lo smartphone è diventato il dispositivo tecnologico più acquistato di questi ultimi anni. Inizialmente era caratterizzato da prezzi proibitivi ma oggi è possibile comprare degli ottimi telefoni anche a un costo contenuto. In questo articolo andremo ad analizzare i cinque migliori smartphone Android di gennaio 2019 che trovano spazio nella fascia medio-bassa del mercato, ovvero i cellulari con un prezzo compreso tra i 200 e i 300 euro.



Huawei P20 Lite

Come molti di voi sapranno, il produttore cinese è stato capace di affermarsi tra i colossi della telefonia mobile grazie al lancio, avvenuto oramai diversi anni fa, di Huawei P8 Lite, il quale è stato in grado di stupire tutti gli utenti, addetti del settore compreso, perché caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Da quel giorno di tempo ne è passato ma Huawei non ha perso la stoffa. Altrettanto buono è anche Huawei P20 Lite: possiede un design ricercato ed è realizzato con materiali premium, metallo sul frame laterale e vetro davanti e dietro. Il produttore non ha lasciato nulla al caso, grazie all'impiego di un processore HiSilicon Kirin 659 capace di lavorare a una frequenza di clock di 2,36 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ha prodotto uno smartphone capace di garantire ottime prestazioni. Huawei P20 Lite si trova su Amazon ad un costo di 232 euro.



Samsung Galaxy A8 2018

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android targato Samsung dal giusto rapporto qualità/prezzo, lo avete trovato. Grazie alla forte diminuzione di prezzo avvenuta in questi ultimi mesi, Galaxy A8 2018 ha abbattuto il muro dei 250 euro, portando il suo costo a soli 237 euro circa. Ovviamente chi fosse interessato a comperarlo potrà procedere tramite il noto e-commerce statunitense Amazon.

Passando ora alle caratteristiche tecniche, Galaxy A8 2018 è un telefono con un'ottima scheda tecnica, la quale è composta da un display Full HD+ da 5,6 pollici, processore Exynos 7885 coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno espandibile tramite l'utilizzo di una scheda microSD, sensore fotografico posteriore da 16 megapixel, doppia fotocamera frontale da 16+8 megapixel e batteria da 3000 mAh. Non manca nemmeno la certificazione IP68 che garantisce la resistenza ad acqua e polvere.



Xiaomi Mi8 Lite

Come oramai ci ha abituato da qualche anno a questa parte, il produttore cinese è solito proporre dispositivi a cui è difficile dire no. Uno di questi è senza ombra di dubbio l'ultimo Xiaomi Mi8 Lite, uno smartphone che oltre a costare poco, 240 euro circa su Amazon, è bello da vedere e soprattutto da utilizzare. Xiaomi Mi8 Lite è disponibile in diverse versioni, alcune capaci di cambiare il proprio colore in base al riflesso della luce. Estremamente interessante è anche la scheda tecnica scelta da Xiaomi. A bordo di Mi8 Lite è presente un ampio display IPS Full HD+ con diagonale da 6,26 pollici, sotto al quale trovano spazio un processore Qualcomm Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e una batteria da 3350 mAh. Terminano la dotazione hardware una fotocamera principale da 12 megapixel e una secondaria da ben 24 megapixel.



Motorola Moto G6 Plus

Nuova fascia di prezzo, altro smartphone Motorola. Dopo aver visto Moto G6 Play nella fascia bassa del mercato, ecco che Moto G6 Plus trova spazio tra i migliori smartphone Android caratterizzati da un prezzo che va dai 200 ai 300 euro. Il telefono, presentato lo scorso anno, ha tutte le carte in regola per essere considerato una delle scelte più azzeccate di questo mese. È caratterizzato da linee sinuose, che gli garantiscono un ottimo aspetto estetico, e da una scheda tecnica performante, composta da un processore Qualcomm Snapdragon 630 unito a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Motorola Moto G6 Plus è acquistabile su Amazon a 247€.



Honor View 10 Lite

Con i suoi smartphone, la società costola di Huawei non sbaglia mai un colpo, e questo Honor View 10 Lite ne è la conferma. Risulta completo sotto ogni aspetto. Dispone infatti di un design intrigante, indicato per qualsiasi utente, con una back cover realizzata in vetro che riflette la luce creando giochi di luce unici, e monta componentistiche hardware che gli consentono di risultare fluido e reattivo in qualsiasi occasione.

A bordo di Honor View 10 Lite troviamo un display IPS Full HD+ con diagonale da 6,5 pollici, processore octa-core HiSilicon Kirin 710, 4 GB di RAM, ben 128 GB di memoria interna, dual camera posteriore da 20+2 megapixel, sensore fotografico anteriore da 16 megapixel e una batteria da 3750 mAh che garantisce una giornata piena di utilizzo. Honor View 10 Lite costa 264 euro ed è disponibile all'acquisto direttamente su Amazon.