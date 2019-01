I migliori smartphone Android dai 300 ai 500 euro, Gennaio 2019

Il ciclo vitale del vostro fidato smartphone, colui che vi ha assistito giorno e notte per mesi, se non anni, sembra essere giunto al termine? È normale, dopo un po' di tempo qualsiasi telefono è destinato a rallentare nelle operazioni e a garantire un'autonomia inferiore a quando lo si ha acquistato. Se siete in procinto di comperare un nuovo cellulare ma siete indecisi su quale possa fare al caso vostro, siete nel posto giusto. Nell'articolo di oggi infatti andremo a scoprire i cinque migliori smartphone Android del momento (gennaio 2019) con un prezzo compreso tra i 300 e i 500 euro. Iniziamo subito!



Samsung Galaxy S9

Partiamo subito con lui, con lo smartphone di punta del colosso sudcoreano, il quale non stravolge l'ottimo lavoro già fatto su Galaxy S8. Probabilmente è proprio questo il motivo per cui non ha riscosso lo stesso successo. Nonostante ciò è a tutt'oggi uno dei migliori dispositivi in circolazione, soprattutto ora che il prezzo di vendita ha subito un forte calo. Galaxy S9, che su Amazon costa 489 euro, ha una dotazione hardware decisamente prestante. Oltre a incorporare un ottimo display QHD+ con una diagonale da 5,8 pollici, dispone di un processore octa-core Exynos 9810, supportato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna espandibile tramite l'utilizzo di una scheda microSD.

Completano la scheda tecnica di Samsung Galaxy S9 una fotocamera posteriore da 12 megapixel, un obiettivo anteriore da 8 megapixel e una batteria da 3000 mAh, la quale non brilla in autonomia ma consente comunque di arrivare a sera.



Pocophone F1

Questo smartphone è tutto fuorché "poco". Fin dalle prime indiscrezioni, il telefono realizzato da Xiaomi ha attirato su di sé l'interesse di addetti al settore e utenti, per le sue ottime caratteristiche. Pocophone F1 monta infatti uno schermo IPS da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, coadiuvato da un processore Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Per quanto riguarda invece il lato fotografico, Pocophone F1 dispone di un sensore fotografico anteriore da 20 megapixel, pensato appositamente per i selfie, e di una dual camera principale da 12+5 megapixel con messa a fuoco automatica capace di scattare fotografie di ottima qualità. Non mancano nemmeno una eccellente batteria da 4000 mAh e il supporto alla funzionalità Dual SIM. A tutto ciò si unisce un prezzo decisamente contenuto rispetto ai diretti competitor, solo 299 euro su Amazon.



Sony Xperia XZ2 Compact

Spesso sottovalutati, i prodotti realizzati dal costruttore giapponese sono ottimi sotto ogni aspetto. Questo Xperia XZ2 Compact è perfetto per chi è alla ricerca di un telefono di fascia alta con dimensioni contenute. Come sicuramente avrete capito dal nome stiamo parlando della versione compatta, caratterizzata da un bellissimo display Full HD+ da 5 pollici e aspect ratio 18:9

Per il suo gioiellino Sony ha scelto una scheda tecnica di tutto rispetto, che vede l'impiego di un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite l'uso di una scheda microSD, fotocamera posteriore da 19 megapixel, obiettivo anteriore da 5 megapixel e una batteria non removibile da 2870 mAh. Sony Xperia XZ2 Compact si trova su Amazon a un prezzo di 399 euro.



Huawei P20

Con il suo Huawei P20 il colosso cinese si conferma uno dei brand più forti e promettenti della telefonia mobile. Lo smartphone, presentato nel primo trimestre del 2018 in un evento dedicato che si è tenuto a Parigi, è senza dubbio uno dei migliori device di fascia alta. Oltre ad avere un design ricercato con finiture in vetro e alluminio, dispone anche di una componentistica hardware dalle ottime prestazioni. A bordo di Huawei P20 trovano infatti spazio un display da 5,8 pollici con risoluzione Full HD+, un processore HiSilicon Kirin 970, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, dual camera principale da 12+20 megapixel, fotocamera anteriore da 24 megapixel e batteria da 3400 mAh. Huawei P20 è disponibile su Amazon a un prezzo consigliato di circa 420 euro.



LG G7 ThinQ

È proprio vero che spesso il numero di vendite non rappresenta il reale grado di bontà di uno smartphone. È il caso di LG G7 ThinQ che è giunto nelle mani di troppi pochi utenti. Il problema? Il produttore stesso, LG, il quale da alcuni anni non è in grado di contrastare la concorrenza, proponendo ottimi dispositivi a un prezzo però troppo elevato. Per fortuna c'è lo street price ad abbattere i costi fuori mercato. Oggi è possibile acquistare su Amazon LG G7 ThinQ a un prezzo davvero vantaggioso, solamente 359 euro. Parlando di caratteristiche tecniche, il top di gamma della società sudcoreana possiede uno schermo IPS QHD+ con diagonale da 6,1 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 845, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno, doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel, obiettivo frontale da 8 megapixel e una batteria da 3000 mAh.