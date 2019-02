I migliori smartphone Android top di gamma, Febbraio 2019

Il mercato degli smartphone è in gran fermento, il 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti e ad aprire le danze è stato l'Honor View 20, con la società "costola" di Huawei che ha presentato, e al contempo lanciato, il primo cellulare con il display forato. Niente più tacca e niente più notch a goccia quindi, solo un piccolo foro posto in alto sulla sinistra dello schermo. Questa però non è l'unica peculiarità che caratterizza l'ultimo top di gamma Honor, ma procediamo con ordine. In questo articolo parleremo non solo di Honor View 20 ma anche di altri quattro smartphone, tutti con caratteristiche top, mossi dal sistema operativo mobile di Google, Android.



Samsung Galaxy Note 9

Proprio come Galaxy S9, protagonista dei migliori smartphone Android dai 300 ai 500 euro, anche Galaxy Note 9 non stravolge quanto già fatto sul modello precedente. Ciò però non significa che Samsung non abbia rinnovato il suo dispositivo di punta. Galaxy Note 9 consente infatti di raggiungere un livello di produttività ancora maggiore. Come? Fornendo la possibilità di trasformare il proprio telefono in un PC. Samsung Galaxy Note 9 integra anche un hardware ultra performante composto da un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione QHD+, processore Exynos 9810 associato a 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, dual camera principale da 12 megapixel e batteria da 4000 mAh. Il tutto a un prezzo di 800 euro circa. Chi fosse interessato può acquistare Samsung Galaxy Note 9 direttamente su Amazon.it.



OnePlus 6T

Da qualche anno a questa parte l'azienda cinese è stata capace di affermarsi tra i più importanti produttori di smartphone. Tutti i dispositivi lanciati sino ad ora, infatti, godono di un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile e, seppur OnePlus 6T abbia comunque un costo oltre i 500 euro, per la precisione 559 euro su Amazon.it, è tra gli smartphone di fascia alta più economici e ricercati. È caratterizzato da un design intrigante e da un hardware capace di svolgere qualsiasi processo senza alcuna esitazione. Questo grazie all'ottimo processore Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630 e agli 8 GB di memoria RAM. Completano la componentistica hardware di OnePlus 6T un display 19:9 da 6,41 pollici con notch a goccia, 128 GB di storage interno, doppia fotocamera posteriore da 16 + 20 megapixel con stabilizzazione ottica delle immagini, obiettivo frontale da 16 megapixel e batteria da 3700 mAh con ricarica rapida.



Honor View 20

Passiamo ora a parlare proprio di lui, lo smartphone che ha attirato su di sé l'interesse di appassionati del settore e di semplici consumatori: Honor View 20. È impossibile non prendersi qualche minuto del proprio tempo per ammirarlo in tutto il suo splendore. Honor View 20 integra uno schermo rivoluzionario con diagonale da 6,4 pollici e una scocca posteriore con una bellissima trama a V che corre, quasi come fosse una freccia, su tutta la back cover.

Ovviamente per il suo primo top di gamma dell'anno Honor ha scelto il meglio che propone il mercato. A bordo troviamo il potentissimo HiSilicon Kirin 980, 8 GB di RAM, 256 GB di storage interno, fotocamera posteriore da 48 megapixel, obiettivo fotografico anteriore da 25 megapixel e, come se non bastasse, una generosa batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Prezzo? 699 euro su Amazon.it.



Huawei Mate 20 Pro

Bello, potente ma anche costoso. Sono queste le parole che descrivono in breve Huawei Mate 20 Pro, l'ultimo flagship lanciato dal colosso cinese. Il dispositivo si presenta con un'elegante scocca ricoperta di vetro, sotto la quale trovano spazio un SoC HiSilicon Kirin 980 accompagnato da 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile tramite nanoSD Huawei e una batteria da 4200 mAh con ricarica rapida. Terminano la scheda tecnica uno schermo da 6,39 pollici con risoluzione QHD+, tripla fotocamera Leica con obiettivo principale da 40 megapixel e un sensore anteriore da 24 megapixel. Huawei Mate 20 Pro è disponibile all'acquisto su Amazon.it a un costo di circa 1050 euro.



Sony Xperia XZ3

Sottovalutati da molti, anzi da troppi utenti, gli smartphone realizzati dal colosso giapponese si dimostrano da sempre sinonimo di qualità. E questo Xperia XZ3 ne è la prova. Presenta un design rinnovato, con linee morbide e gradevoli, decisamente più moderno rispetto a quello dei suoi predecessori, inoltre integra una componentistica hardware di tutto rispetto, capace di concorrere con tutti i diretti rivali. A bordo di Sony Xperia XZ3 troviamo un display OLED da 6 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 845 coadiuvato da 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, unottima fotocamera posteriore da 19 megapixel, obiettivo anteriore da 13 megapixel e batteria da 3300 mAh, in grado di garantire una buona autonomia. Sony Xperia XZ3 è venduto a 749 euro su Amazon.it.