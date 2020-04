I migliori TV sotto ai 1000 euro, dai 32 ai 75 pollici, Aprile 2020

In questo periodo di quarantena il televisore è diventato ancora più centrale per l'intrattenimento domestico. Dai film al gaming, passando per i servizi di streaming, la televisione è fondamentale per occupare il tempo, fortunatamente il mercato non è mai stato tanto ricco di alternative se si è in cerca di un nuovo modello.

Oggi, con meno di 1000€, si possono acquistare degli ottimi prodotti e, per chi è in cerca di uno schermo di grandi dimensioni, non mancano le occasioni per portarsi a casa prodotti enormi spendendo relativamente poco.



Migliori TV fino ai 32 pollici

Se potete, non comprate un televisore da 32 pollici o più piccolo. Purtroppo il mercato si è focalizzato sui tagli più grandi, il risultato è che dai 32 pollici in giù si possono acquistare esclusivamente prodotti con tecnologie datate, o alla peggio di pessima qualità. L'unico modello che può avere un senso è l'LG LM6300 da 32 pollici a circa 224 euro, con pannello IPS e retroilluminazione Direct LED. Il suo unto di forza non è tanto la qualità visiva, quanto il sistema operativo webOS, lo stesso dei modelli più grandi e costosi di casa LG.

Questo consente l'accesso alle principali piattaforme di streaming senza bisogno di un box esterno. Molto spesso infatti i prodotti di fascia bassa non hanno un sistema operativo in grado di funzionare con Netflix e simili, altre volte invece hanno un'interfaccia molto spartana. Con l'LG LM6300 questo non avviene, in più in caso di problemi i centri assistenza LG non mancano di certo in Italia.

Migliori TV Full HD e 4K dai 40 ai 43 pollici

Salendo ai 40 e ai 43 pollici la situazione migliora, soprattutto nelle possibilità di scelta. Per chi vuole spendere poco c'è l'Hisense BE5500 da 40 pollici a circa 269 euro, con pannello VA, retroilluminazione Direct LED e risoluzione Full HD. Se si cerca una qualità di visione superiore si può optare per il Panasonic GX810 a circa 593 euro, da 40 pollici, con pannello VA e supporto a tutti gli standard HDR, compreso Dolby Vision e HDR10+.

Passando ai 43 pollici c'è invece l'Hisense BE7200 a 329 euro, anche questo con pannello VA e retroilluminazione Direct LED, a cui non manca il supporto per l'HDR.

La nostra preferenza va ai pannelli VA perché rispetto agli IPS generano dei neri più intensi, mentre quelli degli IPS tendono troppo al grigio. Se però vi piace la tecnologia Ambilight, che utilizza dei LED sul retro del TV per proiettare dei colori contestuali al contenuto sul muro, allora il Philips PUS7304 da 43 pollici diventa l'unica scelta possibile, nonostante il pannello IPS.

Il costo è più alto, si arriva a circa 478 euro, ma si ha accesso ad Android TV, comodo per l'elevato numero di applicazione e per l'integrazione con i telefoni Android. Il televisore Philips supporta anche gli standard Dolby Vision e all'HDR10+.

Da non sottovalutare anche il Samsung RU7400, venduto a circa 333 euro, con pannello IPS e sistema operativo Tizen, anche questo ricco di applicazioni e compatibile con Amazon Alexa e Apple AirPlay.

Migliori TV 4K dai 49 ai 50 pollici

Arrivati a tagli tra i 49 e i 50 pollici si possono trovare televisori di buona qualità, anche modelli Full Led, a un prezzo inferiore ai 1000€. Il Samsung Q70R è una vera sicurezza, grazie al suo pannello VA con Quantum Dot, per una migliore rappresentazione del colore. Non manca la certificazione HDR1000, la compatibilità con HDR10 e HDR10+ e infine la retroilluminazione Full Led. Il sistema operativo è l'ottimo Tizen OS, presente anche sui modelli di fascia alta della casa coreana. Il prezzo online varia tra i 719 e i 780 euro, ma la qualità di visione è elevata, difficile trovare di meglio a questo prezzo e con questa dimensione.

Rimanendo su un prodotto ben realizzato troviamo il Sony XG9005, che si colloca allo stesso livello del rivale di Samsung per prezzo e qualità di visione. Siamo di fronte a un Full LED con pannello VA, ma questa volta con un refresh rate di 100 Hz, più adatto a contenuti con scene in rapido movimento, come lo sport e il gaming. Anche il Q70R si difende bene nel gaming, merito di una solida Gaming Mode, ma il pannello è a 60 Hz in questa variante da 49", per i 120 Hz bisogna salire a quella da 55 pollici.

Tornando al televisore di Sony, non possiamo che sottolineare la piena compatibilità con HDR10 e Dolby Vision, soprattutto quest'ultimo è un valore aggiunto perché più diffuso rispetto all'HDR10+. Se si vuole spendere meno, scendendo a compromessi con la luminosità di picco in HDR, c'è un vero campione del rapporto qualità-prezzo, l'Hisense U7BE, dal costo di 499 euro nella sua variante da 50 pollici. Pannello VA, compatibilità con Dolby Vision e con le maggiori piattaforme di streaming consentono a questo televisore di offrire una buona qualità di visione a un prezzo vantaggioso.

Migliori TV 4K da 55"

I tagli di grandi dimensioni sono ormai semplici da trovare al di sotto dei 1000€. Con i modelli da 55 pollici si possono portare a casa prodotti dalla qualità di visione elevata, soprattutto se si scelgono i modelli giusti. In questa fascia di prezzo Sony e Samsung sono da preferire, anche Hisense e TCL propongono ottimi prodotti e a prezzi più bassi, ma spesso limitati nella luminosità di picco o nel referesh rate.

Il miglior televisore che da 55 pollici che si può acquistare al prezzo più basso è il Samsung RU8000, con pannello VA e refresh rate di 120 Hz, proposto in questi giorni a 499 euro. A questa cifra non abbiamo trovato altri TV con refresh rate di 120 Hz, importante per una gestione migliore del moto.

Salendo con il prezzo si trovano il Samsung Q70R, questa volta con pannello a 120 Hz da 55 pollici a circa 799 euro, o il Sony XG9005 a circa 999€, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Le specifiche non cambiano, rimangono due ottimi televisori anche nel taglio più grande.

In base alle offerte, a 999€ troviamo anche il Samsung Q82R, con refresh rate da 120 Hz, che conta un numero maggiore di zone di retroilluminazione rispetto al Q70R. A differenza del Q70R e del Sony XG9005 troviamo un pannello a 10 bit nativo, ottenuti quindi senza l'utilizzo di tecniche come il dithering temporale, che simulano la presenza di un numero maggiore di colori.

Abbiamo fissato il tetto di spesa per questa guida a 1000€, se potete salire a 1100 o a 1200 entrano in gioco anche alcuni ottimi televisori OLED, di cui parleremo però nel prossimo appuntamento con i TV dal costo superiore ai 1000€.

Migliori TV 4K da 65" e 75"

Arrivati ai 65 pollici non ci sono alternative, la tecnologia LCD rimane l'unica possibilità. Anche salendo leggermente con il budget sopra ai 1000€ è impossibile trovare televisori OLED di questa dimensione e a questo prezzo. Nonostante questo si possono trovare degli ottimi TV sotto ai 1000€ con diagonale elevata, a partire dal Samsung Q80R, proposto online a circa 999€. Caratterizzato da un pannello VA a 120 Hz a 10 bit e dalla presenza dei Quantum Dot e della retroilluminazione Full Led, si tratta di un modello particolarmente interessante per il costo, di certo un ottimo modo per entrare nel mondo dei 65 pollici. Peccato per l'assenza del Dolby Vision, sostituito da HDR10 e HDR10+.

Si può spendere meno? Certamente, ma bisogna rinunciare alla retroilluminazione Full LED con l'Hisense U8BE, dal costo di circa 849 euro. Rispetto al Samsung qui troviamo la compatibilità con gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos, per un modello dal buon rapporto qualità-prezzo.

Salendo ai 75 pollici la qualità di visione è più bassa ma la diagonale ampia ha altri vantaggi, l'impatto delle immagini diventa infatti impressionante, le dimensioni contano del resto. Il Samsung RU7170 da 75 pollici costa solo 860 euro e offre un pannello VA a 60 Hz con retroilluminazione Edge Led. Anche Hisense ha una proposta interessante con il BE7410 a 799€, con retroilluminazione Direct LED e pannello VA a 60 Hz.