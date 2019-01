Le migliori cuffie bluetooth in commercio, guida all'acquisto

A chi non piace ascoltare della buona musica? Fino a qualche anno fa chiunque volesse ascoltare il proprio cantante o la propria band preferita era costretto a comperare delle cuffie con cavo non removibile, spesso ingombranti, e con costi decisamente elevati, quindi non alla portata di tutti. Oggi, invece, grazie all'evoluzione della tecnologia, ognuno di noi ha la possibilità di ascoltare la propria musica preferita con una qualità sonora ottima a un costo "umano".

Sul mercato sono disponibili molte cuffie senza fili caratterizzate dalla tecnologia wireless bluetooth. Prodotti da diverse centinaia di euro e dispositivi da poche decine di euro, capaci comunque di offrire una buona qualità. Andiamo dunque a vedere le cinque migliori cuffie bluetooth del momento.



Marshall Major II

Le cuffie Marshall si riconoscono lontano un miglio. Rispetto alla concorrenza offrono sempre quel tocco di classe in più. In particolar modo le Marshall Major II, secondo noi, sono davvero il top. Il rivestimento realizzato in eco pelle è piacevole alla vista, tanto che chiunque le veda ne rimane colpito.

Stessa cosa si può dire per la resa sonora. Il prodotto realizzato dalla società inglese è in grado di riprodurre un suono deciso e cristallino, con un maggiore focus sui bassi. Come era facile immaginare il produttore non ha lasciato nulla al caso. In confezione è presente anche un cavo con prese doppie da 3,5 mm, per scegliere il lato d'uso preferito, che dispone di microfono e telecomando, utile per gestire le chiamate in entrata/uscita e la musica che si sta ascoltando. Le cuffie Marshall Major II hanno un costo di 89,90 euro e sono disponibili su Amazon.



AKG Y50BT

Belle, con un design semplice ma ricercato, le cuffie over-ear con driver da 40mm targate AKG sono probabilmente uno tra i prodotti più ricercati attualmente disponibili sul mercato. Hanno fatto innamorate molti appassionati di musica. Il motivo? Semplice! L'audio riprodotto in cuffia è limpido e fedele. Chi cerca il paio di cuffie bluetooth con il miglior rapporto qualità/prezzo ha trovato il dispositivo che fa per lui. AKG ha messo molta attenzione anche nella costruzione del suo prodotto. Le AKG Y50BT, le quali possono essere ripiegate su loro stesse, sono realizzate con materiali nobili, capaci di stupire anche gli utenti più esigenti. Si possono acquistare direttamente su Amazon al costo di 139 euro.



Beats Solo3

Inutile discutere sulla qualità offerta da questo dispositivo. Sono perfette sia nei materiali sia nella resa sonora, eccellente e ideale per tutti i giorni. Ciò che veramente contraddistingue le Beats by Dr. Dre Solo3 da tutte le altre proposte in commercio sono l'elevata autonomia, fino a 40 ore di riproduzione musicale con una sola carica, e il supporto alla ricarica rapida Fast Fuel, attraverso la quale con soli 5 minuti di corrente è possibile usufruire di ben 3 ore di ascolto. Come ben saprete la qualità si paga ma a volte, come in questo caso, potrebbe valerne la pena. Se siete interessati all'acquisto, le Beats Solo3 sono disponibili all'acquisto su Amazon per 230 euro circa.



Sennheiser Momentum 2.0

Proprio come i dispositivi realizzati da Marshall, anche quelli prodotti da Sennheiser sono capaci di distinguersi dalla massa grazie a uno studio del design davvero minuzioso. L'impiego di vera pelle unito all'alluminio dell'archetto ricordano le cuffie di qualche anno fa. Solo all'apparenza però, perché il vero cuore, ovvero la componentistica hardware, è attuale come non mai e lo sarà ancora per diverso tempo.

È proprio questo fattore che ci ha convinti a inserire le Sennheiser Momentum 2.0, ordinabili su Amazon a 329€, nella guida alle migliori cuffie bluetooth del momento. Il suono riprodotto è corposo e cristallino, così come gli alti e i bassi, che risultano essere ben bilanciati. Tra i prodotti di fascia alta sono sicuramente una delle proposte più interessanti.



Sony MDR1000XB

Nel caso in cui le Beats Solo3 o le Sennheiser Momentum 2.0 non dovessero piacervi o fare per voi non dovrete assolutamente preoccuparvi. Sul mercato è disponibile una valida alternativa, questa volta realizzata direttamente da Sony, un asso in questo settore. Le Sony MDR1000XB sono cuffie bluetooth professionali con diverse peculiarità. Oltre alla costruzione di grande qualità, oseremmo dire impeccabile, sono un concentrato di tecnologia che attende solamente di essere sfruttata: Noise Control Optimizer e Ambient Sound per gestire suoni e rumori ambientali ma soprattutto DSEE HX, la quale permette di calibrare le cuffie e migliorarne l'audio in base all'utilizzo dell'utente. Le Sony MDR1000XB hanno un costo di 400€ e si trovano su Amazon.